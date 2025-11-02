Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Chunav: लोकप्रियता के आधार पर हो रही JDU के स्टार प्रचारकों की मांग, कई अपने चुनाव में व्यस्त

    By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 06:28 PM (IST)

    जदयू के स्टार प्रचारकों की मांग उनके क्षेत्र में लोकप्रियता पर निर्भर है। नीतीश कुमार नियमित रूप से सभाएं कर रहे हैं, वहीं ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर भी सक्रिय हैं। संजय सिंह सड़क मार्ग से प्रचार कर रहे हैं। पार्टी ने बूथ स्तर तक प्रचारकों को भेजा है। कुछ नेता, जैसे उमेश कुशवाहा, अभी अपने चुनाव में व्यस्त हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    जदयू के स्टार प्रचारक। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू के स्टार प्रचारकों की मांग संबंधित क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता के आधार पर है। जदयू के संबंधित पदाधिकारी का कहना है कि पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची लंबी है पर लगभग एक दर्जन स्टार प्रचारकों की मांग अधिक है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संबंधित विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों द्वारा स्टार प्रचारकों की मांग पार्टी कार्यालय को की जाती है। उसके तुरंत बाद स्टार प्रचार को उस क्षेत्र में भेजा जा रहा। वहीं, स्टार प्रचारकों में कई नाम ऐसे हैं जो अभी खुद अपने चुनाव में व्यस्त हैं। इसलिए उनकी सक्रियता पहले चरण का चुनाव संपन्न होने के बाद दिखेगी।

    जदयू के स्टार प्रचारक के रूप में नीतीश कुमार नियमित रूप से चुनावी सभा कर रहे। दो दिन उन्होंने रोड शो भी किया। उनकी मांग सभी विधानसभा क्षेत्रों से हैं। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा उनके साथ नियमित रूप से जनसभाओं में हैं। गायघाट में मुख्यमंत्री के चुनावी कार्यक्रम में मंत्री अशोक चौधरी भी दिखे।

    जदयू कार्यालय के पदाधिकारी ने बताया कि जदयू के वरिष्ठ नेता व केंद्र में मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह स्टार प्रचारक के रूप में लगातार सड़क मार्ग से अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे।

    वहीं, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर कई जगहों पर हेलीकॉप्टर व सड़क मार्ग से जा रहे। जदयू विधान पार्षद व पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सिंह की भी कई जगहों से मांग है। वह सड़क मार्ग से जाकर जनसभा व रोड शो कर रहे।

    जदयू ने अपने स्टार प्रचारकों को बूथ स्तर तक भेजना शुरू किया है। अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में पूर्व से सक्रिय रहे पार्टी के पदाधिकारियों की मांग है। जदयू विधान पार्षद रवींद्र सिंह मसौढ़ी और फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं। चंदन कुमार सिंह गया इलाके में गए हैं।

    जदयू के कई स्टार प्रचारक अभी अपने चुनाव में व्यस्त हैं। इनमें जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, जदयू के वरिष्ठ नेता व मंत्री विजय चौधरी, श्रवण कुमार व श्याम रजक आदि का नाम शामिल है।