Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Politics: जदयू ने 16 सीटों पर हार की रिपोर्ट मंगाई, विधानसभा प्रभारियों के साथ होगा विमर्श

    By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 07:13 PM (IST)

    जदयू ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 16 सीटों पर हार की रिपोर्ट जिलों से मंगवाई है। हार के कारणों पर विचार करने के लिए विधानसभा प्रभारियों और जिलाध्यक्षों के साथ बैठक होगी। पार्टी को भीतरघात और प्रत्याशियों की वजह से हार की सूचना मिली है। गठबंधन विरोधी गतिविधियों की जांच के लिए भी एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

    prefferd source google
    Hero Image

    बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार।

    राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू ने विधानसभा चुनाव 2025 में 16 विधानसभा क्षेत्रों में हार की रिपोर्ट जिलों से मंगायी है। हार की वजहों को तलाशा जा रहा। मुख्यालय स्तर पर इस बारे में विधानसभा प्रभारियों, जिलाध्यक्षों व अन्य पदाधिकारियों की बैठक अगले माह की छह तारीख को संभावित है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जदयू कार्यालय को संबंधित विधानसभा क्षेत्रों से लिखित रूप से यह सूचना आवेदन की शक्ल में मिली है कि चुनाव में हार किन कारणों से हुई है। कई जगहों पर जदयू प्रत्याशी भीतरघात से भी हारा ऐसी सूचना दी गयी है।

    कुछ विधानसभा क्षेत्रों के बारे में कहा जा रहा कि प्रत्याशियों की वजह से भी परिणाम पक्ष में नहीं आयी। कई सीटें इस श्रेणी की रही हैं जहां जदयू की हार काफी कम वोटों से हुई। इसकी क्या वजह रही इसे भी देखा जा रहा।

    वहीं, शुक्रवार को जदयू प्रदेश कार्यालय में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान पार्टी एवं एनडीए के प्रत्याशियों के विरुद्ध गठबंधन-विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता से जुड़े परिवादों की जांच हेतु समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

    इस अवसर पर गठित जांच समिति के संयोजक, पूर्व सांसद एवं अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, समिति के सदस्य के रूप में मुख्य प्रवक्ता व विधानपार्षद नीरज कुमार, मुख्यालय प्रभारी अनिल कुमार, वासुदेव कुशवाहा एवं डॉ. अमरदीप उपस्थित रहे।