Bihar Politics: जदयू ने 16 सीटों पर हार की रिपोर्ट मंगाई, विधानसभा प्रभारियों के साथ होगा विमर्श

राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू ने विधानसभा चुनाव 2025 में 16 विधानसभा क्षेत्रों में हार की रिपोर्ट जिलों से मंगायी है। हार की वजहों को तलाशा जा रहा। मुख्यालय स्तर पर इस बारे में विधानसभा प्रभारियों, जिलाध्यक्षों व अन्य पदाधिकारियों की बैठक अगले माह की छह तारीख को संभावित है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जदयू कार्यालय को संबंधित विधानसभा क्षेत्रों से लिखित रूप से यह सूचना आवेदन की शक्ल में मिली है कि चुनाव में हार किन कारणों से हुई है। कई जगहों पर जदयू प्रत्याशी भीतरघात से भी हारा ऐसी सूचना दी गयी है।

कुछ विधानसभा क्षेत्रों के बारे में कहा जा रहा कि प्रत्याशियों की वजह से भी परिणाम पक्ष में नहीं आयी। कई सीटें इस श्रेणी की रही हैं जहां जदयू की हार काफी कम वोटों से हुई। इसकी क्या वजह रही इसे भी देखा जा रहा।