JDU में घमासान: टिकट बंटवारे से नाराज सांसद ने की इस्तीफे की पेशकश, विधायक गोपाल मंडल भी धरने पर बैठे

राज्य ब्यूरो,पटना। टिकट बंटवारे से नाराज भागलपुर के जदयू सांसद अजय मंडल ने मंगलवार को इस्तीफे की बात कह डाली। उन्होंने इस बारे में मुख्यमंत्री को पत्र लिख इस्तीफे की अनुमति मांगी है। वह कह रहे कि कुछ लोग पार्टी को डुबाना चाह रहे। भागलपुर में जिन सीटों पर जदयू के उम्मीदवार तय हो रहे उस बारे में पार्टी के स्थानीय सांसद से कोई चर्चा तक नहीं की जा रही। वहीं गोपालपुर के जदयू विधायक गोपाल मंडल अपने टिकट कटने के अंदेशा से मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



जदयू सांसद अजय मंडल का कहना कि पूर्व के विधानसभा चुनाव में हमने जिन प्रत्याशियों के नाम का प्रस्ताव किया था उन्हें जीतहासिल हुई थी। इस बार पार्टी के स्थानीय संगठन की अनदेखी की जा रही। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि हमें उनसे मिलने तक नहीं दिया जा रहा।



जदयू के गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि उनका टिकट काटने की साजिश कर रहे। वह मुख्यमंत्री आवास के समीप धरने पर बैठ गए। यह आरोप लगाया कि कुछ लोग जो सीएम हाउस में बैठे हैं उन्हें टिकट से वंचित करना चाहते हैं।