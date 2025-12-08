Language
    JDU विधायक चेतन आनंद ने पत्‍नी के साथ नेक कार्य की ली शपथ, बोले-आप सब भी करें ऐसा, यह शरीर तो नश्‍वर है

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 06:50 PM (IST)

    जदयू विधायक चेतन आनंद ने अपनी पत्नी के साथ एक नेक कार्य करने की शपथ ली। उन्होंने लोगों से भी ऐसा करने का आग्रह किया और कहा कि यह शरीर नश्वर है। चेतन आ ...और पढ़ें

    Hero Image

    अंगदान का शपथ दिखाते जदयू व‍िधायक चेतन आनंद व उनकी पत्‍नी डॉ. आयुषी सिंह। जागरण

    संवाद सूत्र, नबीनगर (औरंगाबाद)। नवाडीह में रविवार को सोटो (State Organ and Tissue Transplant Organisation) की ओर से आयोजित अंगदान जन जागरुकता अभियान में पूर्व सांसद आनंद मोहन व लवली आनंद के पुत्र जदयू विधायक चेतन आंनद ने अपनी पत्नी डॉ आयुषी सिंह के साथ अंगदान की शपथ ली।

    विधायक ने अपनी पत्नी आयुषी के साथ संयुक्त रूप से अंगदान करने की घोषणा की। उन्होंने अंगदान के प्रचार प्रसार के लिए सोटो के साथ मिलकर सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए शपथ पत्र भरा।

    SOTTO द्वारा आयोजित अंगदान जागरूकता अभियान कार्यक्रम में सैकड़ों जीविका दीदियों ने भाग लिया। विधायक चेतन आनंद ने कहा कि अंगदान के लिए आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मैंने तथा मेरी पत्नी ने अंगदान का निर्णय लिया है।

    उन्‍होंने कहा कि हमारा शरीर नश्वर है। अगर मृत्यु के बाद ये किसी के काम आ जाए तो इससे बड़ा दान दान कुछ भी नहीं हैं। मौत के बाद भी क‍िसी के काम आना बड़ी बात है।

    उन्‍होंने कहा कि अंगदान के प्रत‍ि आमलोगों को जागरूक होने की जरूरत है। हम दोनों ने अपने फैसले से समाज के वैसे गरीब, असहाय लोगों की मदद करने का निर्णय लिया है जो अंग प्रत्यारोपण का खर्च वहन नहीं कर पाते।

    अंगदान कर हम वैसे लोगों को नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। डॉ. आयुषी ने कहा कि हर किसी को धार्मिक भावना से ऊपर उठकर समाज के लिए यह कदम उठाना चाहिए।

    मौके पर कई अन्‍य लोगों ने भी अंगदान के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। सोटो के नोडल अधिकारी ने कहा कि यह एक सराहनीय पहल है और बिहार में पहली बार किसी जननेता ने यह पहल की है। सोटो की आईईसी कंसलटेंट एकता ने जीविका दीदियों को अंगदान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए कहा के यह एक अनोखी पहल है।

    सोटो के चेयरमैन डॉ. मनीष मंडल ने ऐसे आयोजन के लिए विधायक चेतन आनंद की सराहना की और कहा कि नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोग उन्हें रोल मॉडल मानते हैं ऐसे में ये एक ऐसी पहल है जो औरों को भी अंगदान कि लिए प्रेरित करेगी। मौके पर नबीनगर के पूर्व विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू समेत कई लोग उपस्थित थे।