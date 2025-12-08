संवाद सूत्र, नबीनगर (औरंगाबाद)। नवाडीह में रविवार को सोटो (State Organ and Tissue Transplant Organisation) की ओर से आयोजित अंगदान जन जागरुकता अभियान में पूर्व सांसद आनंद मोहन व लवली आनंद के पुत्र जदयू विधायक चेतन आंनद ने अपनी पत्नी डॉ आयुषी सिंह के साथ अंगदान की शपथ ली।

विधायक ने अपनी पत्नी आयुषी के साथ संयुक्त रूप से अंगदान करने की घोषणा की। उन्होंने अंगदान के प्रचार प्रसार के लिए सोटो के साथ मिलकर सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए शपथ पत्र भरा। SOTTO द्वारा आयोजित अंगदान जागरूकता अभियान कार्यक्रम में सैकड़ों जीविका दीदियों ने भाग लिया। विधायक चेतन आनंद ने कहा कि अंगदान के लिए आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मैंने तथा मेरी पत्नी ने अंगदान का निर्णय लिया है।

उन्‍होंने कहा कि हमारा शरीर नश्वर है। अगर मृत्यु के बाद ये किसी के काम आ जाए तो इससे बड़ा दान दान कुछ भी नहीं हैं। मौत के बाद भी क‍िसी के काम आना बड़ी बात है। उन्‍होंने कहा कि अंगदान के प्रत‍ि आमलोगों को जागरूक होने की जरूरत है। हम दोनों ने अपने फैसले से समाज के वैसे गरीब, असहाय लोगों की मदद करने का निर्णय लिया है जो अंग प्रत्यारोपण का खर्च वहन नहीं कर पाते।

अंगदान कर हम वैसे लोगों को नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। डॉ. आयुषी ने कहा कि हर किसी को धार्मिक भावना से ऊपर उठकर समाज के लिए यह कदम उठाना चाहिए। मौके पर कई अन्‍य लोगों ने भी अंगदान के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। सोटो के नोडल अधिकारी ने कहा कि यह एक सराहनीय पहल है और बिहार में पहली बार किसी जननेता ने यह पहल की है। सोटो की आईईसी कंसलटेंट एकता ने जीविका दीदियों को अंगदान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए कहा के यह एक अनोखी पहल है।