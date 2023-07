Bihar: BJP अध्यक्ष सम्राट चौधरी के खिलाफ शिकायत दर्ज, JDU नेता ने नीतीश कुमार पर अभद्र टिप्पणी का लगाया आरोप

Bihar News जदयू नेता रंजीत कुमार ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के विरुद्ध लिखित शिकायत दर्ज कराई है। रंजीत कुमार का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। रंजीत ने पुलिस से उचित कार्रवाई करने की मांग की है। उधर सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद के साथ मुख्यमंत्री नीतीश के जाने पर फिर से चुटकी ली है।

JDU नेता का BJP के सम्राट चौधरी के विरुद्ध एक्शन (फोटो- सम्राट चौधरी)

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, पटना : जदयू नेता रंजीत कुमार ने सोमवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के विरुद्ध कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि 13 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे उनकी भावना आहत हुई है। वहीं, भाजपा विधायक जीवन कुमार ने बिहार को जला देने की धमकी दी थी। इससे पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ है। रंजीत ने पुलिस से उचित कार्रवाई करने की मांग की है। रंजीत जदयू पटना महानगर के महासचिव हैं। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद को कहा गारंटर विपक्षी दलों की बेंगलुरु में होने वाली दूसरी बैठक को लेकर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सोमवार को राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के जाने पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद (Lalu Prasad) गारंटर हैं और इनके बिना नीतीश कुमार का कोई रोल नहीं है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित सहयोग कार्यक्रम में पत्रकारों से चर्चा करते हुए चौधरी ने कहा कि अब नीतीश राजनीति के लिए कोई फैक्टर नहीं हैं। उनके पास कोई वोट नहीं बचा है। 2024 और 2025 में यहां (बिहार में) कमल खिलेगा। लालू से हम लोग (भाजपा) ठीक ठाक से लड़ लेंगे, आराम से लड़ लेंगे। सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना एक अन्य प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा क्या है कि कांग्रेस की सोनिया गांधी को अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना है और लालू प्रसाद को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की चिंता है। उन्होंने कहा कि सभी भ्रष्टाचारी मिल रहे हैं। सभी लोग अपनी पार्टी और परिवार को बचाने में हैं। चौधरी ने कहा कि लालू पहले बूथ लूटकर चुनाव जीतते रहे थे, अब यह होना नहीं है, इसलिए यह चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जीत नहीं सकते।

Edited By: Aysha Sheikh