नीतीश कैबिनेट में नए चेहरों की क्यों पड़ी जरुरत? JDU नेता ने किया क्लियर

डिजिटल डेस्क, पटना। Nitish Sarkar Oath: नीतीश कुमार ने आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के कई अन्य शीर्ष नेता और कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए।



इस बार नीतीश कुमार कैबिनेट में कई नए चेहरे भी शामिल हुए हैं। इनमें रामकृपाल यादव, लेशी सिंह, श्रेयसी सिंह और संजय सिंह टाइगर समेत कई अन्य दूसरे नाम हैं। बिहार में NDA सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर JDU नेता केसी त्यागी ने कहा कि नया बिहार बनाने के लिए कुछ नए चेहरों की जरूरत थी इसलिए उन्हे भी शामिल किया गया है।