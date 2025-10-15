Language
    JDU की पहली लिस्ट कब होगी जारी? सांसद संजय झा ने बता दी टाइमिंग, कहा-कल से चुनाव प्रचार करेंगे CM नीतीश

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 10:03 AM (IST)

    जदयू की पहली सूची का इंतजार अब ख़त्म होने वाला है। सांसद संजय झा ने बताया कि सूची जल्द ही जारी की जाएगी। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे, जिसके लिए पार्टी कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं।

    सांसद संजय झा ने बता दी लिस्ट जारी करने की टाइमिंग

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर NDA गठबंधन ने पूरी तरह कमर कस ली है। शीट शेयरिंग के एलान के बाद बीजेपी और हम ने प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। वहीं आज दोपहर तक जदयू भी अपनी सीटों का एलान कर देगी। JDU सांसद ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल से चुनाव प्रचार अभियान भी शुरू करने जा रहे हैं।

    बिहार चुनाव को लेकर JDU सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि JDU की पहली सूची आज दोपहर तक जारी हो जाएगी। CM नीतीश कुमार का चुनाव प्रचार कल से शुरू होगा। CM नीतीश कुमार ने स्थिति की ठीक से समीक्षा करने के बाद पहली सूची जारी करने का फैसला लिया है।

    उन्होंने कहा कि हमारी दूसरी सूची भी एक-दो दिन में जारी हो जाएगी। विपक्ष अभी भी सीट बंटवारे पर कोई फैसला नहीं ले पाया है। NDA एकजुट है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाना ही मकसद है।

    विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली दरबार में चल रहे हालिया घटनाक्रम से हम सब वाकिफ हैं। कल जब CM अपना प्रचार अभियान शुरू करेंगे, तो एक अलग ही माहौल देखने को मिलेगा। सीएम की पहली सभा दरभंगा और समस्तीपुर में होगी।

     

    समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ 