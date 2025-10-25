बिहार चुनाव के बीच जदयू का बड़ा एक्शन, 4 पूर्व विधायकों सहित 11 को पार्टी से बाहर निकाला

राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू ने अपने कई पूर्व विधायकों सहित 11 लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। निष्कासन के संबंध में कहा गया कि ये लोग विधानसभा चुनाव 2025 में पार्टी की विचारधार तथा पार्टी विरोधी काम कर रहे थे। आचरण के विरुद्ध काम करने के आरोप में इन्हें पार्टी से बाहर किया गया है।

जिन लोगों को जदयू ने पार्टी से बाहर किया है, उनमें पूर्व मंत्री शैलेश कुमार, पूर्व विधान पार्षद संजय प्रसाद, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह, पूर्व विधान पार्षद रणविजय सिंह, पूर्व विधायक सुदर्शन कुमार, अमर कुमार सिंह का नाम है।

इसके अलावा पिछले चुनाव में महुआ से जदयू की प्रत्याशी रहीं आस्मां परवीन, लव कुमार, आशा सुमन, दिव्यांशु भारद्वाज व विवेक शुक्ला शामिल हैं। इनमें कई की नाराजगी टिकट नहीं मिलने को लेकर है। कई निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हैं।

जदयू नेता कमलेश वर्मा ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा संवाद सूत्र, मानपुर। मानपुर प्रखंड के एक निजी होटल में जदयू के नेता एवं मुफस्सिल विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी कमलेश कुमार वर्मा किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष पद के अलावा जदयू के तीन कार्यकर्ताओं ने भी विभिन्न पदों से इस्तीफे का एलान किया है।

इन्होंने एक प्रेसवार्ता कर जानकारी साझा की। उन्होंने कहा अभी तक विकास पुरुष बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए के नेता मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर रहे हैं। हम सब कार्यकर्ता तीनों को दल से निकलने को बात बोले थे, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए इन सब बातों को देखते हुए मैं सभी पद से इस्तीफा दे रहा हूं।