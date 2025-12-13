राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू के प्रदेश नेतृत्व ने शुक्रवार को जिन चार संगठन जिलों में जिलाध्यक्ष के समानांतर कार्यकारी अध्यक्ष बनाए थे वहां के अध्यक्षों ने प्रदेश नेतृत्व के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

बगहा, पूर्वी चंपारण, बेगूसराय व भोजपुर में जदयू नेतृत्व ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं। इन जिलों में काम कर रहे जिलाध्यक्षों पर विधानसभा चुनाव के समय पार्टी व गठबंधन के लिए सक्रिय नहीं रहने का आरोप था।

जदयू नेतृत्व का कहना है कि जिन चार संगठन जिलों में कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं और वहां अभी जो जिलाध्यक्ष हैं उन्हें पदमुक्त किए जाने का आदेश जारी नहीं हुआ है।

चारों जिलाध्यक्षों को पार्टी कार्यालय बुलाया गया था। उनके खिलाफ जो आरोप थे उस पर उनके साथ चर्चा हुई। परिवाद में संबंधित प्रत्याशी व कुछ अन्य लोगों ने दल के नेतृत्व को आवेदन दिए थे।

आरोप में यह तथ्य प्रमु्खता से है कि दल व गठबंधन के प्रत्याशी ने जब जिलाध्यक्ष को चुनाव कार्य को केंद्र में रख बुलाया तो वे नहीं आए। जनसंपर्क अभियान में भी उनकी सक्रियता नहीं रही।

जिन जिलाध्यक्षों पर इस प्रकृति के परिवाद थे उन्होंने इसकी सुनवाई के लिए गठित कमेटी के समक्ष अपनी बात कही है। कमेटी ने भी अंतिम निर्णय नहीं लिया है। स्थानीय स्तर पर भी रिपोर्ट मंगा ली गई है।

जदयू जिलाध्यक्षों के समानांतर नए कार्यकारी जिलाध्यक्ष बनाए जाने के संबंध में पार्टी का कहना है कि संगठन का काम देखने के लिए यह व्यवस्था की गयी है। पूर्व में भी ऐसा होता रहा है। वर्तमान में भी कुछ जिलों में अध्यक्ष के साथ-साथ कार्यकारी अध्यक्ष काम कर रहे हैं।