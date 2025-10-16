Language
    JDU Candidate List 2025: जदयू ने जारी की 44 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट, पुराने के साथ-साथ नए चेहरों पर लगाया दांव

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 11:28 AM (IST)

    जदयू ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 44 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में वर्तमान विधायकों के साथ-साथ नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। पार्टी ने चार मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है। यह सूची जदयू की समावेशी रणनीति और आगामी चुनावों के लिए तैयारी को दर्शाती है।

    जदयू ने जारी किया दूसरी लिस्ट

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जदयू ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी। जदयू ने 44 प्रत्याशियों की लिस्ट सार्वजनिक की है। ज्यादातर वर्तमान विधायक को टिकट मिला है। पर नये उम्मीदवारों पर भी दांव लगाया है। इस लिस्ट में मुस्लिम उम्मीदवार 4 है।

    जदयू ने जारी की दूसरी लिस्ट

     

    1. वाल्मीकिनगर-श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंक सिंह
    2. सिकटा-श्री समृद्ध वर्मा
    3. नरकटिया-श्री विशाल साह
    4. केसरिया-श्रीमती शालिनी मिश्रा
    5. शिवहर-श्रीमती श्वेता गुप्ता
    6. सुरसंड-श्री नागेन्द्र राऊत
    7. रून्नीसैदपुर-श्री पंकज मिश्रा
    8. हरलाखी-श्री सुधांशु शेखर
    9. बाबूबरही-श्रीमती मीना कामत
    10. फुलपरास-श्रीमती शीला मंडल
    11. लौकहा-श्री सतीश साह
    12. निर्मली-श्री अनिरुद्ध प्रसाद यादव
    13. पिपरा-श्री राम विलास कामत
    14. सुपौल-श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव
    15. त्रिवेणीगंज (अ.जा.)-श्रीमती सोनम रानी सरदार
    16. रानीगंज (अ.जा.)-श्री अचमित ऋषिदेव
    17. अररिया-श्रीमती शगुफ्ता अजीम
    18. जोकीहाट-जनाब मंजर आलम
    19. ठाकुरगंज-श्री गोपाल अग्रवाल
    20. अमौर- श्री सबा जफर
    21. रुपौली-श्री कलाधर मंडल
    22. धमदाहा-श्रीमती लेशी सिंह
    23. कदवा- श्री दुलालचंद्र गोश्वामी
    24. मनिहारी(अ.ज.जा.)- श्री शंभु सुमन
    25. बरारी- विजय सिंहह निषाद
    26. गोपालपुर- बुलो मंडल
    27. सुलतानगंज- ललित नारायण मंडल
    28. कहलगांव- शुभानंद मुकेश
    29. अमरपुर- श्री जयंत राज
    30. धोरैया (अ.जा.)-श्री मनीष कुमार
    31. बेलहर- श्री मनोज यादव
    32. चैनपुर- मो० जमा खान
    33. करगहर- श्री बशिष्ठ सिंह
    34. काराकाट- श्री महाबली सिंह
    35. नोखा- श्री नागेन्द्र चन्द्रवंशी
    36. जहानाबाद -श्री चंद्रेश्वर चन्द्रवंशी
    37. घोसी- श्री ऋतुराज कुमार
    38. नबीनगर- श्री चेतन आनंद
    39. रफीगंज- श्री प्रमोद कुमार सिंह
    40. बेलागंज- श्रीमती मनोरमा देवी
    41. नवादा- श्रीमती विभा देवी
    42. झाझा- श्री दामोदर रावत
    43. चकाई- श्री सुमित कुमार सिंह
    44. कुर्था- पप्पू कुमार वर्मा

     

     

     