Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    JDU Star Campaigners: जदयू की स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, नीतीश कुमार समेत 40 नेताओं का नाम

    By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 06:38 PM (IST)

    जदयू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 40 नेताओं को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। इस सूची में संजय झा, ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर जैसे कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा और पूर्व सांसद अरुण कुमार को भी जगह मिली है। पार्टी ने विभिन्न क्षेत्रों से कार्यकर्ताओं को भी स्टार प्रचारक बनाकर जिम्मेदारी सौंपी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बिहार सीएम नीतीश कुमार।

    राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित 40 लोगों को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। जिन 40 लोगों को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है उनमें जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, नीतीश मंत्रिमंडल के मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, अशोक चौधरी व श्रवण कुमार भी शामिल हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इनके अतिरिक्त जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा व आफाक अहमद भी स्टार प्रचारक बनाए गए हैं।

    सरयू राय, सांसद कौशलेंद्र कुमार, देवेशचंद्र ठाकुर, दिलेश्वर कामत, दिनेश चंद्र यादव, लवली आनंद, रामप्रीत मंडल व डा.आलोक कुमार सुमन को भी स्टार प्रचारकों की सूची में भी जगह मिली है।

    हाल ही में जदयू में शामिल हुए जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार भी जदयू के स्टार प्रचारक होंगे। इनके अतिरिक्त हर्षवर्धन सिंह को भी इस सूची में जगह मिली है। राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य सुनील कुमार व मदन सहनी भी स्टार प्रचारक बनाए गए हैं।

    जदयू विधान पार्षद ललन कुमार सर्राफ, संजय सिंह, नीरज कुमार, खालिद अनवर , रवींद्र प्रसाद सिंह व रीना यादव को भी स्टार प्रचारकों की सूची में जगह मिली है।

    जदयू के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में इंजीनियर सुनील कुमार, चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, कहकशां परवीन, राम कुमार शर्मा, रमेश कुशवाहा, मो. नेमतुल्लाह, चंदन कुमार सिंह, भारती मेहता व डॉ. श्वेता विश्वास का भी नाम है।