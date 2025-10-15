बिहार विधानसभा चुनाव के लिए JDU की पहली लिस्ट जारी, 57 उम्मीदवारों के नाम का एलान
जदयू ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में कई अप्रत्याशित नाम हैं, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल है। पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिससे चुनाव की सरगर्मी और तेज हो गई है।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू ने आखिर पत्ते खोल दिए हैं। बुधवार को 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में कई चौंकाने वाली बातें हैं।
-
विधानसभा - प्रत्याशी का नाम
आलमनगर नरेन्द्र नारायण यादव
बिहारीगंज निरंजन कुमार मेहता
सिंहेश्वर श्री रमेश ऋषिदेव
मधेपुरा कविता साहा
सोनबरसा रत्नेश सादा
महिषी गुंजेश्वर साह
कुशेश्वरस्थान अतिरेक कुमार
बेनीपुर विनय कुमार चौधरी
दरंभगा ग्रामीण ईश्वर मंडल
बहादुरपुर मदन सहनी
गायघाट कोमल सिंह
मीनापुर अजय कुशवाहा
सकरा आदित्य कुमार
कांटी इं. अजीत कुमार
कुचायकोट अमरेन्द्र कुमार पांडेय
भोरे सुनील कुमार
हथुआ रामसेवक सिंह
बरौली मंजीत सिंह
जीरादेई भीषम कुशवाहा
रघुनाथपुर विकास कुमार सिंह उर्फ जीशु सिंह
बड़हरिया इन्द्रदेव पटेल
महाराजगंज हेम नारायण साह
एकमा धुमल सिंह
मांझी रणधीर सिंह
परसा छोटे लाल राय
वैशाली सिद्धार्थ पटेल
राजापाकर महेन्द्र राम
महनार उमेश सिंह कुशवाहा
कल्याणपुर महेश्वर हजारी
वारिसनगर डाॅ. मांजरीक मृणाल
समस्तीपुर अश्वमेघ देवी
मोरवा विद्यासागर सिंह निषाद
सरायरंजन विजय कुमार चौधरी
विभूतिपुर रवीना कुशवाहा
हसनपुर राज कुमार राय
चेरिया बरियारपुर अभिषेक कुमार
मटिहानी राजकुमार सिंह
अलौली रामचंद्र सदा
खगड़िया बब्लू मंडल
बेलदौर पन्ना लाल पटेल
जमालपुर नचिकेता मंडल
सूर्यगढ़ा रामानन्द मंडल
शेखपुरा रणधीर कुमार सोनी
बरबीघा डाॅ. कुमार पुष्पंजय
अस्थावां जितेन्द्र कुमार
राजगीर कौशल किशोर
इस्लामपुर रूहेल रंजन
हिलसा कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया
नालन्दा श्रवण कुमार
हरनौत हरिनारायण सिंह
मोकामा अनंत सिंह
फलवारी श्याम रजक
मसौढ़ी अरुण मांझी
संदेश राधा चरण साह
जगदीशपुर श्रीभगवान सिंह कुशवाहा
डुमरांव राहुल सिंह
राजपुर संतोष कुमार निराला
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।