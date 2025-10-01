बिहार में स्थापित होगा जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय, दीपक आनंद बने कुलपति

बिहार सरकार ने युवाओं के कौशल विकास के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद कुलपति और श्रमायुक्त राजेश भारती रजिस्ट्रार नियुक्त किए गए हैं। यह विश्वविद्यालय युवाओं को वैश्विक बाजार के अनुसार प्रशिक्षित करेगा और कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देगा। ।

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार सरकार ने युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य के पहले कौशल विश्वविद्यालय “जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय” की स्थापना की घोषणा की है। इसके लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है।

श्रम संसाधन विभाग, बिहार के सचिव दीपक आनंद को विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है, जबकि श्रमायुक्त राजेश भारती को रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रारंभिक तौर पर विश्वविद्यालय का संचालन दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान से किया जाएगा। बिहार विधानमंडल ने सर्वसम्मति से “जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक 2025” को मंजूरी दी थी। यह विश्वविद्यालय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सात निश्चय पार्ट-1 और पार्ट-2 के तहत चल रहे कौशल विकास कार्यक्रमों को और विस्तार देगा।

विश्वविद्यालय का उद्देश्य बदलते वैश्विक बाजार और रोजगार क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप युवाओं को उन्नत और प्रासंगिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित करना है। यह विश्वविद्यालय न केवल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा, बल्कि उद्यमशीलता, व्यावसायिक शिक्षा, शोध और नवाचार को भी बढ़ावा देगा। साथ ही, यह राज्य भर के कौशल विकास संस्थानों को संबद्धता प्रदान करेगा, परीक्षाएं आयोजित करेगा और उपाधियां प्रदान करेगा।