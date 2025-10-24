गोपालगंज में जन सुराज ने निर्दलीय अनूप श्रीवास्तव को दिया समर्थन, प्रशांत किशोर बोले- भाजपा ने की नाइंसाफी

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गोपालगंज में राजनीति गरमा गई है। जन सुराज पार्टी ने जिले में निर्दलीय उम्मीदवार अनूप श्रीवास्तव को अपना समर्थन देने का एलान किया है। पार्टी के राष्ट्रीय स्तरीय नेता प्रशांत किशोर ने आज गोपालगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस फैसले की जानकारी दी।

प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा ने जन सुराज के घोषित उम्मीदवार डॉ. शशि शेखर सिन्हा को दबाव देकर उम्मीदवार बनवाने में बाधा डाली, जिसके चलते पार्टी ने अनूप श्रीवास्तव को समर्थन देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, “अगर अनूप श्रीवास्तव जीतेंगे तो भाजपा की हिम्मत नहीं होगी कि कहीं और किसी दूसरे उम्मीदवार के साथ ऐसी नाइंसाफी करे।”

अनूप श्रीवास्तव ने भी अपने अनुभव और संघर्ष के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वे साल 1973 से भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं और दो बार चुनाव लड़ने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिला। इस बार उनकी दावेदारी सबसे मजबूत थी, लेकिन पार्टी ने किसी और उम्मीदवार को मौका दिया। उन्होंने आगे कहा कि प्रशांत किशोर और जन सुराज के सहयोग से उन्हें अब समर्थन मिला है।

प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि बिहार में उम्मीदवारों को ही लूटा जा रहा है और बड़े नेता नैतिकता को ताक पर रखकर अन्य दलों के उम्मीदवारों को डराते-धमकाते हैं। “ऐसी स्थिति में हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। अनूप श्रीवास्तव का गोपालगंज में काम और अनुभव बेहतर रहा है। उनके साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए हम उनका समर्थन कर रहे हैं।”

जन सुराज पार्टी ने अनूप श्रीवास्तव को आधिकारिक तौर पर अपना उम्मीदवार घोषित किया है। चुनाव चिह्न भले अलग हो, लेकिन पार्टी उन्हें पूरी मदद करेगी। पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री सुभाष सिंह कुशवाहा, जिलाध्यक्ष राधा रमन मिश्रा, वरिष्ठ नेता सिराजुद्दीन, जिला महामंत्री योगेंद्र शर्मा सहित कई नेता और कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद रहे।