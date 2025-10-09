Language
    जन सुराज ने शुरू की क्राउड फंडिंग, 70 हजार करोड़ के गबन के मामले में CBI जांच की मांग

    By Vikash Chandra Pandey Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 07:54 AM (IST)

    जन सुराज पार्टी ने क्राउड फंडिंग के ज़रिये धन जुटाने का अभियान शुरू किया है। पार्टी का कहना है कि वे जनता से छोटे दान लेकर राजनीतिक काम करेंगे। उन्होंने 70 हजार करोड़ रुपये के गबन मामले में सीबीआई जांच की मांग की है और सरकार से जांच न कराने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

    जन सुराज पार्टी ने शुरू की क्राउड फंडिंग

    राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव को लेकर जन सुराज पार्टी (जसुपा) ने क्राउड फंडिंग की शुरुआत की है। इसके लिए contribution.jansuraaj.org नामक साइट लांच हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने बुधवार को प्रेस-वार्ता कर इसकी जानकारी दी।

    वरिष्ठ वकील वाईवी गिरी ने बताया कि 2016-17 से लेकर 2022-23 तक के बीच लगभग 70 हजार करोड़ खर्च का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कैग) को नहीं मिला है। इसपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

    70 हजार करोड़ का गबन

    जसुपा ने पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की है। कहा कि लालू यादव के शासन-काल में 900 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं मिला था। इस बार तो यह आंकड़ा 70 हजार करोड़ का है।

    प्रदेश महासचिव किशोर कुमार ने शिल्पी हत्याकांड के हवाले से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर उंगली उठाई। उदय ने बताया कि जानकारी मिली कि कुछ लोगों ने जसुपा के एप के माध्यम से चंदा दिया है। कोई धोखाधड़ी न हो, इसलिए यह साइट बनाई गई है।

    कोषाध्यक्ष अरविंद सिंह ने बताया कि इसपर क्यूआर कोड, यूपीआई और अन्य सभी पेमेंट माध्यमों से 100 से लेकर 50 हजार रुपये तक भुगतान हो सकता है। पेमेंट के बाद ऑनलाइन ही धन्यवाद संदेश सहित रसीद भी मिल जाएगी।

     