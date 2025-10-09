जन सुराज ने शुरू की क्राउड फंडिंग, 70 हजार करोड़ के गबन के मामले में CBI जांच की मांग

राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव को लेकर जन सुराज पार्टी (जसुपा) ने क्राउड फंडिंग की शुरुआत की है। इसके लिए contribution.jansuraaj.org नामक साइट लांच हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने बुधवार को प्रेस-वार्ता कर इसकी जानकारी दी।

वरिष्ठ वकील वाईवी गिरी ने बताया कि 2016-17 से लेकर 2022-23 तक के बीच लगभग 70 हजार करोड़ खर्च का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कैग) को नहीं मिला है। इसपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

70 हजार करोड़ का गबन जसुपा ने पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की है। कहा कि लालू यादव के शासन-काल में 900 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं मिला था। इस बार तो यह आंकड़ा 70 हजार करोड़ का है।

प्रदेश महासचिव किशोर कुमार ने शिल्पी हत्याकांड के हवाले से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर उंगली उठाई। उदय ने बताया कि जानकारी मिली कि कुछ लोगों ने जसुपा के एप के माध्यम से चंदा दिया है। कोई धोखाधड़ी न हो, इसलिए यह साइट बनाई गई है।