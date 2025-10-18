Language
    दानापुर में जन सुराज प्रत्याशी नामांकन से पहले रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब, किडनैपिंग का शक

    By Brij Bihari Mishra Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 09:32 AM (IST)

    दानापुर विधानसभा चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश कुमार के गायब होने से सनसनी फैल गई। कार्यकर्ताओं ने अपहरण की आशंका जताई, क्योंकि वे नामांकन के लिए नहीं पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका इंतजार किया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। पुलिस ने किसी भी शिकायत से इनकार किया है।

    दानापुर में जन सुराज प्रत्याशी नामांकन से गायब

    संवाद सहयोगी, दानापुर। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन के अंतिम दिन शुक्रवार को दानापुर विधानसभा के लिए जन सुराज पार्टी से नामांकन की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन प्रत्याशी नामांकन के लिए नहीं पहुंचे। इसको लेकर बाजार में चर्चाएं गर्म रहीं। 

    शुक्रवार को अखिलेश कुमार उर्फ मुटुर को जन सुराज पार्टी से नामांकन करना था। इस अवसर पर तकियापर स्थित एक उत्सव हाल में कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे। फूलों से सजाई गई दो गाड़ियां तैयार थीं और कार्यकर्ता पार्टी की टोपी, पट्टा और झंडा लेकर मौजूद थे। 

    घंटों इंतजार के बाद भी अखिलेश कुमार नहीं आए। कार्यकर्ता उन्हें फोन करने की कोशिश करते रहे, लेकिन पता चला कि वह मंदिर गए हैं। कुछ समय बाद उनका फोन भी बंद हो गया। दोपहर होते-होते अखिलेश के अचानक गायब होने की चर्चा शुरू हो गई। 

    अगवा किए जाने की आशंका 

    नामांकन का समय समाप्त होते देख समर्थक चिंतित हो गए। धीरे-धीरे यह बात जन सुराज पार्टी तक पहुंच गई। पार्टी द्वारा मोबाइल पर संदेश प्रसारित किया गया कि दानापुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी अखिलेश कुमार के अचानक गायब होने के पीछे अगवा किए जाने की आशंका जताई जा रही है। 

    निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी जन सुराज पार्टी से कोई नामांकन नहीं हुआ। वहीं, पुलिस ने ऐसी किसी शिकायत से इंकार किया।