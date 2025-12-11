Language
    75 MW मेगा सोलर प्रोजेक्ट से बदल जाएगी तस्वीर... जमुई बनने जा रहा है बिहार का ‘एनर्जी गेम-चेंजर’

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 03:07 PM (IST)

    बिहार सरकार जमुई जिले को सोलर एनर्जी हब के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रही है। मोहनपुर में 75 मेगावाट क्षमता वाले मेगा सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना ...और पढ़ें

    75 MW मेगा सोलर प्रोजेक्ट से बदल जाएगी तस्वीर

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की नवनिर्वाचित नीतीश सरकार रोजगार और आर्थिक विकास को नई गति देने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है। इसी दिशा में राज्य के जमुई जिले को सोलर एनर्जी हब के रूप में विकसित करने की तैयारी तेज हो गई है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत मोहनपुर में 75 मेगावाट क्षमता वाले मेगा सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना की जाएगी, जिसे बिहार के ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

    ऊर्जा विभाग ने इस परियोजना को गति देने के लिए विशेष टीम का गठन किया है। विभाग के प्रोटोकॉल अधिकारी ख्वाजा जमाल के अनुसार यह प्रोजेक्ट न केवल सौर ऊर्जा क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि जमुई और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध कराएगा।

    उनका मानना है कि यह कदम बिहार को अक्षय ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ी उपलब्धि साबित होगा।

    इस मेगा सोलर प्रोजेक्ट से 70 से 80 हजार घरों में बेहतर गुणवत्ता वाली बिजली पहुंचने की उम्मीद है। इससे बिजली आपूर्ति व्यवस्था में स्थिरता आएगी और उपभोक्ताओं को हाई क्वालिटी पावर उपलब्ध हो सकेगी।

    विभागीय अधिकारियों की मानें तो परियोजना के संचालन के बाद 100 से अधिक स्थानीय युवाओं को स्थायी रोजगार मिल सकेगा, जिससे जिले की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।

    इसके साथ ही प्रदेश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में भी यह पहल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

    सूत्रों के अनुसार मोहनपुर स्थित प्रस्तावित स्थल पर सभी विभागीय अनुमोदन और प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है। योजना है कि जनवरी से इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत कर दी जाएगी।

    तेज धूप और विस्तृत खाली भूमि वाले जमुई जिले को इस सोलर पार्क के लिए उपयुक्त माना गया है।

    सरकार को उम्मीद है कि यह 75 MW का मेगा सोलर प्रोजेक्ट आने वाले वर्षों में न केवल जमुई बल्कि पूरे बिहार की ऊर्जा व्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाएगा।

    अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में यह कदम राज्य को आत्मनिर्भर और पर्यावरण–अनुकूल भविष्य की ओर अग्रसर करेगा।