Good News: गुड़ की मिठास से होगी बंपर कमाई, सरकार दे रही है 1 करोड़ तक का अनुदान, जल्द करें आवेदन
सरकार गुड़ उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 1 करोड़ रुपये तक का अनुदान दे रही है। यह योजना किसानों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकती है। इच्छुक किसान जल्द से जल्द आवेदन करें और इस अवसर का लाभ उठाएं।
डिजिटल डेस्क, पटना। राज्य सरकार ने बिहार में गुड़ उद्योग को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। गन्ना किसानों और ग्रामीण उद्यमियों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने नई प्रोत्साहन योजना शुरू की है, जिसके तहत गुड़ उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।
यह योजना न केवल गन्ना उत्पादकों की आय में वृद्धि करेगी, बल्कि ग्रामीण औद्योगिक ढांचे को भी नई दिशा देगी।
योजना के अनुसार, राज्य सरकार गुड़ उत्पादन इकाइयों की पूंजी लागत का 50 प्रतिशत तक अनुदान देगी। पेराई क्षमता के आधार पर अनुदान की अधिकतम सीमा इस प्रकार तय की गई है
- 5–20 टन प्रतिदिन क्षमता : अधिकतम 6 लाख रुपये
- 21–40 टन प्रतिदिन क्षमता : अधिकतम 15 लाख रुपये
- 41–60 टन प्रतिदिन क्षमता : अधिकतम 45 लाख रुपये
- 60 टन से अधिक प्रतिदिन क्षमता : अधिकतम 1 करोड़ रुपये
सरकार ने बताया कि यह आवेदन सप्तम चरण के तहत लिए जा रहे हैं और आवेदन की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2025 निर्धारित है। इच्छुक किसान एवं निवेशक ccs.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य छोटे और बड़े दोनों स्तर पर गुड़ उत्पादन को प्रोत्साहित करना है, ताकि स्थानीय स्तर पर उद्योग का विस्तार हो सके।
आवेदकों को अपने जिले के संबंधित ईख अधिकारी या सहायक निदेशक से विस्तृत जानकारी और सहायता प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध है।
सरकार का मानना है कि इस पहल से गन्ना आधारित ग्रामीण उद्योगों में नई ऊर्जा आएगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बाजार में उच्च गुणवत्ता वाले गुड़ उत्पादों की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। योजना के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और किसानों को स्थायी आय का बेहतर विकल्प प्रदान करने की उम्मीद की जा रही है।
