Bhojpuri Music Awards 2026: 'लहंगा से महंगा' के लिए पवन सिंह को बेस्ट सिंगर, मनोज तिवारी को बिहार एंथम ऑफ द ईयर

राधा कृष्ण, पटना। आईवीवाई भोजपुरी म्यूजिक अवार्ड्स 2026 में भोजपुरी संगीत के सितारों का जलवा देखने को मिला। समारोह में पवन सिंह को बेस्ट सिंगर मेल का पुरस्कार दिया गया, जबकि मनोज तिवारी के गाने ‘हां हम बिहारी हैं जी’ को बिहार एंथम ऑफ द ईयर चुना गया। भोजपुरी संगीत जगत की कई चर्चित हस्तियों ने समारोह में शिरकत की और अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन किया।

‘लहंगा से महंगा’ के लिए पवन सिंह को सम्मान भोजपुरी गायक पवन सिंह को उनके लोकप्रिय गाने ‘लहंगा से महंगा’ के लिए बेस्ट सिंगर मेल का अवार्ड मिला। वहीं, शिल्पी राज को ‘बर्बादी होई’ गाने के लिए बेस्ट सिंगर फीमेल चुना गया।

दिनेश लाल यादव निरहुआ को अपार प्राइड ऑफ भोजपुरी सम्मान से नवाजा गया। रितेश पांडेय को ‘हेलो कौन’ के लिए डाबर बिलियन स्टार अवार्ड मिला। मनोज तिवारी के गाने को मिला बिहार एंथम का खिताब मनोज तिवारी के ‘हां हम बिहारी हैं जी’ को बिहार एंथम ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। विनय बिहारी को भिखारी ठाकुर सम्मान और प्रणव कुमार को संगीत एवं संस्कृति में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

अरविंद अकेला कल्लू को पॉपुलर वॉइस ऑफ द ईयर मेल और गुंजन सिंह को रॉकिंग वॉइस ऑफ भोजपुरी का पुरस्कार मिला। ‘बर्बादी होई’ और ‘गर्मी गरम बिया’ भी छाए आईवीवाई भोजपुरी म्यूजिक अवार्ड्स में लोकप्रिय गानों का भी दबदबा रहा। ‘बर्बादी होई’ को ट्रेंडिंग सॉन्ग ऑफ द ईयर चुना गया, जबकि खेसारी लाल यादव के ‘गर्मी गरम बिया’ को मास एंटरटेनर सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला।

‘नाच नागिन जैसन’ को वायरल सॉन्ग ऑफ द ईयर और ‘चोली भीज जाता’ को बेस्ट फेस्टिवल सॉन्ग का सम्मान दिया गया। भोजपुरी कलाकारों ने जमाया रंग समारोह में पवन सिंह ने ‘स्नेहिया लगावल बहुत बात नइखे’ और ‘तेरे नाल’ गानों की प्रस्तुति देकर दर्शकों की खूब वाहवाही बटोरी। रितेश पांडेय, दिनेश लाल यादव निरहुआ और मोनालिसा समेत कई कलाकारों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

मनोज तिवारी, अरविंद अकेला कल्लू, राकेश मिश्रा, गुंजन सिंह और रोशन रोही सहित भोजपुरी जगत की कई हस्तियां मौजूद रहीं। मीडिया और इंडस्ट्री से जुड़ी हस्तियों का सम्मान दैनिक जागरण को एक्सीलेंस इन प्रिंट मीडिया अवार्ड दिया गया, जबकि रंजन सिन्हा को बेस्ट पीआरओ चुना गया। रत्नाकर कुमार को म्यूजिक इंडस्ट्री में उत्कृष्ट योगदान और संजय अग्रवाल को पॉपुलर म्यूजिक कंपनी का सम्मान मिला। संजय मयूख को आईवीवाई भोजपुरी विशिष्ट सम्मान से नवाजा गया।