'आपने गलती मानी आई लव यू...', पवन सिंह के बाद अब भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, पटना। Bhojpuri News: भोजपुरी इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेत्री अक्षरा सिंह एक बार फिर अपने अंदाज को लेकर चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए एक पोस्ट में लड़कियों के सम्मान की बात करते हुए बिहार का नाम रोशन करने की अपील की गई है।

पोस्ट में लिखा है कि लड़कियों को जलील करने के बजाय उनका सम्मान करना चाहिए। इसके साथ ही ‘जेन जी’ का जिक्र करते हुए सम्मान और व्यवहार को लेकर संदेश दिया गया है। यह पोस्ट ऐसे समय में चर्चा खींच रहा है, जब भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के अक्षरा सिंह को लेकर दिए गए बयान की भी खूब चर्चा हुई थी। ‘लड़कियों को जलील करते हो, शर्म नहीं आती?’ सोशल मीडिया पर शेयर किए गए संदेश में लड़कियों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार की अपील की गई है। पोस्ट में कहा गया है कि किसी लड़की को अपमानित करने के बजाय उसके सम्मान का ध्यान रखना चाहिए।

संदेश में ‘आपके ही घर की लड़की हूं, अच्छा लगेगा?’ जैसी बात कहकर लोगों से सोचने की अपील की गई है। इसके साथ ही बिहार का नाम रोशन करने और महिलाओं के सम्मान को प्राथमिकता देने की बात कही गई है।

पोस्ट का अंदाज सीधा और बेबाक है, जिसने लोगों का ध्यान खींचा है। हालांकि, इस पोस्ट के संदर्भ और इसे लिखने वाले की पहचान की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है। पवन सिंह के ‘अक्षरा सिंह मेरा बाबू है’ वाले बयान की चर्चा इससे पहले भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह का एक बयान भी सुर्खियों में रहा था। रिपोर्टों में उनके हवाले से अक्षरा सिंह को लेकर ‘मेरा बाबू है’ और ‘दिल से सॉरी’ जैसे शब्दों का जिक्र किया गया था।