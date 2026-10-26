भोजपुरी सिनेमा को सम्राट सरकार का तोहफा, फिल्म सब्सिडी की होगी शुरुआत

जागरण संवाददाता, पटना। बापू सभागार में सोमवार को आईवीवाई भोजपुरी म्यूजिक अवार्ड दिया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि इस वर्ष से फिल्मों को सब्सिडी देने की शुरुआत भोजपुरी फिल्मों से होगी।

उन्होंने भोजपुरी कलाकारों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि कलाकार मिलकर फिल्म सिटी के लिए उपयुक्त स्थान तय करें, सरकार इसके निर्माण में सहयोग करेगी।

मंत्री डॉ. रामचंद्र प्रसाद की मौजूदगी में ‘सुरों का जश्न, सितारों के संग’ थीम पर आयोजित समारोह में यशी फिल्म्स के प्रमुख अभय सिन्हा और आईवीवाई कंपनी के विनय सिंह ने मुख्यमंत्री का स्वागत एवं अभिनंदन किया।

कार्यक्रम में भोजपुरी संगीत और सिनेमा से जुड़ी कई चर्चित हस्तियों ने भाग लिया। इस अवसर पर पवन सिंह ने स्नेहिया लगावल बहुत बात नइखे और तेरे नाल गाने पर वाहवाही बटोरी।

रितेश पांडेय, दिनेश लाल यादव निरहुआ, मोनालिसा व अन्य कलाकारों ने भी दर्शकों का मनोरंजन किया। अवार्ड समारोह में पवन सिंह को बेस्ट मेल सिंगर और शिल्पी राज को बेस्ट फीमेल सिंगर का पुरस्कार दिया गया।

रंजन सिन्हा को बेस्ट पीआरओ के सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम में मनोज तिवारी, अरविंद अकेला कल्लू, राकेश मिश्रा, गुंजन सिंह, रोशन रोही और रवि रंजन सहित कई कलाकार मौजूद रहे।

अभिनेत्रियों में नीलम गिरी, आस्था सिंह, मेघाश्री, सृष्टि भारती, अपर्णा मलिक, शिवानी सिंह, डिंपल सेठ, शिल्पी राघवानी और ऋतु सिंह ने अपनी मौजूदगी से समारोह की रौनक बढ़ाई।

आईवीवाई भोजपुरी म्यूजिक अवार्ड्स 2026