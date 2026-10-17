पटना में सजेगी भोजपुरी सितारों की महफिल, पवन सिंह-मनोज तिवारी समेत दिग्गज होंगे शामिल

डिजिटल डेस्क, पटना। भोजपुरी संगीत के शौकीनों के लिए अक्टूबर का आखिरी सप्ताह खास होने वाला है। पटना के बापू सभागार में 26 अक्टूबर को IVY भोजपुरी म्यूजिक अवॉर्ड्स 2026 का आयोजन होगा।

इस समारोह में पवन सिंह, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव निरहुआ समेत भोजपुरी फिल्म और संगीत जगत की कई चर्चित हस्तियों के शामिल होने की घोषणा की गई है।

याशी फिल्म्स द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भोजपुरी संगीत की लोकप्रियता, कलाकारों की उपलब्धियों और क्षेत्रीय संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी।

पवन सिंह से निरहुआ तक, एक मंच पर जुटेंगे सितारे

आयोजन में मनोज तिवारी, पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, अरविंद अकेला कल्लू, रितेश पांडेय, राकेश मिश्रा, प्रमोद प्रेमी, गुंजन सिंह और रौशन रोही सहित कई चर्चित कलाकारों के शामिल होने की जानकारी दी गई है।

वहीं, मोनालिसा, आस्था सिंह, नीलम गिरी, सपना चौहान, मेघा श्री और डिम्पल सिंह जैसी हस्तियां भी समारोह का हिस्सा बन सकती हैं। गायिका शिल्पी राज समेत भोजपुरी संगीत जगत के कई नामों की मौजूदगी से कार्यक्रम में सितारों की चमक बढ़ने की उम्मीद है। भोजपुरी संगीत की प्रतिभाओं को मिलेंगे 20 तक पुरस्कार IVY भोजपुरी म्यूजिक अवॉर्ड्स 2026 में अधिकतम 20 पुरस्कार दिए जाने की योजना है। इसके तहत भोजपुरी फिल्मों और स्वतंत्र संगीत जगत में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा।

भक्ति गीतों, लोक संगीत, लोकप्रिय डांस नंबरों और सोशल मीडिया पर चर्चित गानों को भी पुरस्कारों की विभिन्न श्रेणियों में जगह मिलेगी। गायकों के साथ संगीतकारों, गीतकारों और अन्य रचनात्मक प्रतिभाओं के योगदान को पहचान देने पर भी जोर रहेगा।

भोजपुरी संगीत को बड़े मंच तक पहुंचाने की तैयारी IVY एंटरटेनमेंट के अध्यक्ष पार्था डे ने कहा कि भोजपुरी संगीत को दर्शकों का भरपूर प्यार मिलता है और इस क्षेत्र की प्रतिभाओं को भी व्यापक पहचान दिलाने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य स्थापित कलाकारों को सम्मान देने के साथ नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर देना है। पटना से इस पहल की शुरुआत भोजपुरी संगीत को बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

डिजिटल मंच पर भी दिखेगा अवॉर्ड समारोह B4U के सीआरओ जॉनसन जैन ने कहा कि टेलीविजन और अवॉर्ड समारोह के माध्यम से क्षेत्रीय मनोरंजन जगत को नया मंच देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने भोजपुरी संगीत और सिनेमा की प्रमुख हस्तियों को सम्मानित करने की पहल को महत्वपूर्ण बताया। आयोजन के लिए सहयोग देने वाले प्रायोजकों का भी आभार जताया। कई बड़े ब्रांड आयोजन से जुड़े समारोह में डाबर रेड टूथपेस्ट और APAR वायर्स एंड केबल्स को-प्रीजेंटिंग स्पॉन्सर हैं। वहीं, अल्ट्राटेक सीमेंट, SOBISCO, अडानी फॉर्च्यून ऑयल, HMD, सेंटर फ्रूट, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर और बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम को-पावरिंग पार्टनर के रूप में जुड़े हैं।