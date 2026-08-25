'चाचा! बहुत दिन बाद...', पटना में लालू को देखते ही पवन सिंह ने छुए पैर; Video ने खींचा सबका ध्यान

डिजिटल डेस्क, पटना। भोजपुरी बवाल शो के ग्रैंड फिनाले में एक ऐसा पल सामने आया, जिसने कार्यक्रम की बाकी चर्चाओं के बीच सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है।

लालू यादव को देखते ही पवन सिंह ने लिया आशीर्वाद वीडियो में पवन सिंह लालू यादव के पास पहुंचते ही उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते नजर आते हैं। इसके बाद वह मुस्कुराते हुए कहते हैं, “चाचा! बहुत दिन बाद मिले।” दोनों के बीच इस आत्मीय मुलाकात का अंदाज लोगों को खासा पसंद आ रहा है।

लालू ने कंधे पर हाथ रखकर दिया आशीर्वाद पवन सिंह के अभिवादन के बाद लालू प्रसाद यादव उनके कंधे पर हाथ रखते हुए नजर आते हैं। दोनों कुछ देर आपस में बातचीत भी करते हैं। मुलाकात का यही छोटा सा वीडियो अब सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है।

ज्ञान भवन में आयोजित हुआ भोजपुरी बवाल का ग्रैंड फिनाले बताया जा रहा है कि यह मुलाकात पटना के ज्ञान भवन में आयोजित भोजपुरी बवाल शो के ग्रैंड फिनाले के दौरान हुई। कार्यक्रम में राजनीति और भोजपुरी मनोरंजन जगत की कई चर्चित हस्तियां शामिल हुईं। इस मौके पर मंच पर भी कई दिलचस्प नजारे देखने को मिले।

एक मंच पर दिखे राजनीति और भोजपुरी सिनेमा के बड़े चेहरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और लालू यादव भी नजर आए। वहीं भोजपुरी कलाकारों में पवन सिंह, दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’, आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। अलग-अलग क्षेत्रों की इन चर्चित हस्तियों की मौजूदगी ने आयोजन को खास बना दिया।

तेज प्रताप भी बने शो का हिस्सा, बेटे का हौसला बढ़ाने पहुंचे लालू लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव भी भोजपुरी बवाल शो में कंटेस्टेंट के रूप में शामिल बताए जा रहे हैं। इसी वजह से लालू यादव कार्यक्रम में उनका हौसला बढ़ाने पहुंचे थे। इस दौरान भोजपुरी मनोरंजन जगत और राजनीति से जुड़े कई चेहरे एक साथ नजर आए।