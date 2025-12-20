जागरण संवाददाता, पटना। T-20 Cricket World Cup: शानदार बल्लबाजी से पहली बार झारखंड को सैयद मुश्ताक अली का खिताब दिलाने वाले पटना के विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन की दो वर्ष बाद भारतीय टीम में वापसी हो गई।

वे फरवरी में भारत-श्रीलंका में खेले जाने वाले टी-20 विश्वकप के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी-20 सीरीज में देश की टीम का हिस्सा होंगे।

बेटे के चयन पर पिता प्रणव पांडेय ने दैनिक जागरण से बातचीत में कहा कि यह हमारे और राज्य के लिए गौरव करने का समय है। टीम से बाहर होने के बाद वापसी करना इतना आसान नहीं होता है।

दादी के कहने पर श्रीमद्भागवत गीता का शुरू क‍िया अध्‍ययन

ईशान ने खुद में काफी परिवर्तन लाया है। चयन में आध्यात्म की ओर उनका रुख करना बड़ा योगदान है। प्रणव ने कहा कि ईशान ने अपनी दादी के कहने पर श्रीमद्भगवद्गीता का अध्ययन करना शुरू किया।