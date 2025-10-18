दिवाली-छठ की भीड़ में IRCTC वेबसाइट ठप, यात्रियों को टिकट बुकिंग में परेशानी

जागरण संवाददाता, पटना। दिवाली और छठ पर्व पर घर जाने की तैयारी में जुटे यात्रियों के लिए शुक्रवार की सुबह परेशानी भरी साबित हुई। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) की वेबसाइट और मोबाइल एप अचानक धीमा होने से लाखों यात्रियों को टिकट बुक करने में दिक्कत का सामना करना पड़ा।

सुबह करीब 10 बजे से सर्वर की गति धीमी हो गई और दोपहर 12:15 बजे तक स्थिति सामान्य नहीं हो पाई। इस दौरान यात्रियों ने लगातार इंटरनेट मीडिया पर अपनी समस्याएं साझा कीं और वेबसाइट डाउन होने के स्क्रीनशॉट पोस्ट किए।

दिवाली और छठ के मौके पर बुकिंग के लिए भारी संख्या में यूजर्स एक साथ लॉगिन कर रहे थे, जिससे सर्वर पर लोड बढ़ गया और वेबसाइट ठप पड़ गई। गौरतलब है कि आईआरसीटीसी पर सुबह 10 बजे एसी क्लास के लिए और 11 बजे स्लीपर क्लास के लिए तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होती है।

हेल्पलाइन नंबर जारी आज धनतेरस के लिए टिकट बुक करने वालों को सर्वर डाउन होने से निराशा झेलनी पड़ी। पटना जिले में रोजाना औसतन छह हजार टिकटों की बुकिंग होती है, जो आज प्रभावित रही। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि वेबसाइट या एप से टिकट बुकिंग में दिक्कत आने पर यात्री हेल्पलाइन नंबर 14646, 08044647999, या 08035734999 पर संपर्क कर सकते हैं।