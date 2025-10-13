बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका, IRCTC घोटाले में आरोप तय

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव परिवार को बड़ा झटका लगा है। IRCTC घोटाला मामले में दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आइपीसी की धारा 420, धारा 120 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) के तहत आरोप तय कर दिए हैं। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ भी धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र का आरोप तय किया गया है।

यह मामला रांची और पुरी स्थित दो आइआरसीटीसी होटलों के टेंडर आवंटन में भ्रष्टाचार से जुड़ा है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। अदालत ने तीनों आरोपितों से पूछा क्या आप खुद को दोषी मानते हैं या मुकदमे का सामना करेंगे? तीनों आरोपितों ने खुद को दोषी मानने से इंकार किया और कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे और इसे चुनौती देंगे।

#WATCH | Delhi: RJD chief and former Bihar CM Lalu Prasad Yadav, along with his wife and former Bihar CM Rabri Devi, at the Rouse Avenue Court.



The Rouse Avenue Court is likely to pronounce an order on the charge in the IRCTC hotels corruption case and land for job… pic.twitter.com/oNnXPRLTGv — ANI (@ANI) October 13, 2025 बता दें कि इस मामले में अदालत ने 29 मई को निर्णय सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद 24 सितंबर को विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी व बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे व पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपितों को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।

बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव में फैसले का बड़ा असर देखने को मिल सकता है। यह मामला 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री के रूप में लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के दौरान IRCTC होटलों के रखरखाव के ठेकों के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित है।