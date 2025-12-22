IRCTC: रेलवे ने बदला किराया ढांचा, मासिक टिकट सुरक्षित, पटना–दिल्ली यात्रा पर बढ़ेगा खर्च

Language
    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:30 AM (IST)

    Hero Image

    पटना–दिल्ली यात्रा पर बढ़ेगा खर्च

    जागरण संवाददाता, पटना। रेल यात्रियों के लिए अहम खबर है। भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की यात्रा के लिए रेल किराये में आंशिक बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह नई दरें 26 दिसंबर 2025 से पूरे देश में लागू होंगी। हालांकि रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि आम यात्रियों को राहत देते हुए मासिक सीजन टिकट (एमएसटी) और 215 किलोमीटर तक की साधारण यात्रा के किराये में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है।

    रेलवे द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर तक की यात्रा पर कोई अतिरिक्त किराया नहीं देना होगा। लेकिन 215 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने वाले यात्रियों को साधारण श्रेणी में 1 पैसा प्रति किलोमीटर अतिरिक्त देना होगा। वहीं मेल/एक्सप्रेस नॉन-एसी और एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है।

    इस बढ़ोतरी का सीधा असर लंबी दूरी के यात्रियों पर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर पटना से दिल्ली के बीच नॉन-एसी मेल/एक्सप्रेस ट्रेन से सफर करने पर यात्रियों को करीब 15 से 20 रुपये तक अधिक किराया चुकाना पड़ सकता है। हालांकि रेलवे का कहना है कि यह बढ़ोतरी बेहद सीमित है और आम यात्रियों पर न्यूनतम असर डालने की कोशिश की गई है।

    रेलवे ने किराया बढ़ाने के पीछे कारण भी स्पष्ट किए हैं। अधिकारियों के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में रेलवे नेटवर्क और ट्रेनों की संख्या में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। नई लाइनें, नई ट्रेनें और यात्री सुविधाओं के साथ-साथ सुरक्षा और बेहतर संचालन के लिए बड़े पैमाने पर मैनपावर बढ़ाया गया है। इसके चलते रेलवे के खर्च में काफी इजाफा हुआ है।

    रेलवे के मुताबिक, वर्तमान में मैनपावर पर सालाना खर्च 1.15 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसके अलावा रेल कर्मियों की पेंशन पर लगभग 60,000 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 में रेलवे का कुल ऑपरेशन खर्च 2.63 लाख करोड़ रुपये रहा है। इन बढ़ते खर्चों को संतुलित करने के लिए रेलवे ने माल ढुलाई बढ़ाने के साथ-साथ यात्री किराये में सीमित वृद्धि का रास्ता अपनाया है।

    रेलवे ने यह भी दावा किया है कि इन निवेशों का सकारात्मक असर सुरक्षा और परिचालन क्षमता पर पड़ा है। सुरक्षा उपायों के कारण दुर्घटनाओं में कमी आई है और संचालन अधिक सुचारू हुआ है। इसके साथ ही भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा माल ढोने वाला रेलवे नेटवर्क बन चुका है।

    त्योहारी सीजन में रेलवे द्वारा 12,000 से अधिक अतिरिक्त ट्रेनों का सफल संचालन भी इसकी बेहतर परिचालन क्षमता का उदाहरण बताया गया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी लागत नियंत्रण, दक्षता बढ़ाने और सामाजिक दायित्वों के संतुलन के साथ काम किया जाएगा।

    कुल मिलाकर, रेलवे की यह किराया बढ़ोतरी सीमित जरूर है, लेकिन लंबी दूरी के नियमित यात्रियों की जेब पर इसका असर महसूस किया जाएगा, जबकि दैनिक और उपनगरीय यात्रियों को फिलहाल राहत दी गई है।