    दो धाम के साथ दक्ष‍िण भारत के तीर्थस्‍थलों का करें भ्रमण, IRCTC चलाएगा भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, यहां पढ़ें पूरी खबर

    By Vidya Sagar Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 07:43 PM (IST)

    आईआरसीटीसी दो धामों और दक्षिण भारत के तीर्थस्थलों के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाएगा। इस ट्रेन से तीर्थ यात्रियों को यात्रा करने में सुविधा होगी। इस ट्रेन का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को बढ़ावा देना है। यात्रियों को आरामदायक यात्रा के साथ भोजन और आवास की सुविधा भी मिलेगी।

    Hero Image

    प्रेसवार्ता में भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की जानकारी देते आइआरसीटीसी के अधिकारी । जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना। नए वर्ष की शुरुआत में रेल मंत्रालय और आइआरसीटीसी के संयुक्त प्रयास से बिहार के तीर्थयात्रियों के लिए एक शानदार अवसर आया है।

    दो धाम के साथ दक्षिण भारत यात्रा के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन 18 जनवरी को बेतिया से शुरू होगी। यह ट्रेन बिहार के यात्रियों को दक्षिण भारत के पावन तीर्थस्थलों के दर्शन कराएगी।

    15 दिनों की होगी यात्रा 

    यह आध्यात्मिक यात्रा कुल 15 दिनों की होगी। इस यात्रा के दौरान पर्यटक प्रमुख रूप से तिरुपति बालाजी दर्शन, रामनाथस्वामी ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और जगन्नाथ धाम पुरी जा सकेंगे।

    यह विशेष तीर्थ ट्रेन बेतिया से प्रारंभ होकर रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, पटना जंक्शन, बख्तियारपुर, किउल और जसीडीह सहित बिहार के कई प्रमुख शहरों से होकर गुजरेगी। 

    IRCTC के क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि इस यात्रा में दो धाम के रूप में रामेश्वरम और जगन्नाथ पुरी के दर्शन शामिल हैं।

    साथ ही यात्री तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी और तिरुवनंतपुरम स्थित भव्य परमानंद स्वामी मंदिर के भी दर्शन कर सकेंगे। इस यात्रा में यात्रियों के लिए विशेष छूट दी गई है।

    समूह में यात्रा करना क‍ि‍फायती 

    10 या अधिक लोग सामूहिक रूप से यात्रा की बुकिंग करते हैं, तो प्रत्येक यात्री को 750 रुपये की विशेष छूट मिलेगी।
    ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए स्लीपर क्लास, तृतीय एसी और द्वितीय एसी कोच की व्यवस्था की गई है।

    पूरी यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए स्वच्छ और स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था होगी। साथ ही यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए ट्रेन में एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी। 

    राजेश कुमार ने बताया कि यह यात्रा देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान को मजबूत करने की दिशा में आयोजित की गई है।

    इसका उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ना, धार्मिक पर्यटन के साथ सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना और यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक व सर्वसमावेशी यात्रा अनुभव प्रदान करना है।

    भोजन, भ्रमण की भी सुविधा 

    स्लीपर क्लास में यात्रा का किराया 27,535 रुपये प्रति व्यक्ति है। थ्री एसी में 37,500 और 2 एसी में 51,405 रुपये रखा गया है।

    कुल 14 रात व 15 दिन की इस यात्रा में, होटल ठहराव, शाकाहारी भोजन, स्थानीय दर्शनीय स्थलों का भ्रमण, स्थानांतरण व्यवस्था, आनबोर्ड सुरक्षा, यात्रा बीमा और आइआरसीटीसी की उच्चस्तरीय सेवाएं शामिल हैं।

    वहीं संजीव कुमार ने कहा कि बुकिंग के लिए फोन नंबर 7980025765, 7003125136, 7003125159, 8595937731 व वेबसाइट: www.irctc.com है। 

    प्रेस वार्ता के दौरान आइआरसीटीसी के टूरिज्म असिस्टेंट मैनेजर विश्वरंजन साहा, आंचलिक कार्यालय कोलकाता के मुख्य पर्वेक्षक संजीव कुमार व क्षेत्रीय कार्यालय पटना के मुख्य पर्वेक्षक दीपांकर मुन्ना भी मौके पर मौजूद थे।

    इन धार्मिक स्थलों की होगी यात्रा

    • तिरुपति बालाजी एवं पद्मावती मंदिर
    • रामेश्वरम – रामनाथस्वामी ज्योतिर्लिंग
    • मदुरै – मीनाक्षी अम्मन मंदिर
    • कन्याकुमारी – कन्याकुमारी मंदिर एवं विवेकानंद रॉक मेमोरियल
    • तिरुवनंतपुरम – पद्मनाभस्वामी मंदिर
    • मल्लिकार्जुन – मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग
    • पुरी – श्री जगन्नाथ धाम