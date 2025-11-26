जागरण संवाददाता, पटना। नए वर्ष की शुरुआत में रेल मंत्रालय और आइआरसीटीसी के संयुक्त प्रयास से बिहार के तीर्थयात्रियों के लिए एक शानदार अवसर आया है।

दो धाम के साथ दक्षिण भारत यात्रा के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन 18 जनवरी को बेतिया से शुरू होगी। यह ट्रेन बिहार के यात्रियों को दक्षिण भारत के पावन तीर्थस्थलों के दर्शन कराएगी।

15 दिनों की होगी यात्रा

यह आध्यात्मिक यात्रा कुल 15 दिनों की होगी। इस यात्रा के दौरान पर्यटक प्रमुख रूप से तिरुपति बालाजी दर्शन, रामनाथस्वामी ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और जगन्नाथ धाम पुरी जा सकेंगे।

यह विशेष तीर्थ ट्रेन बेतिया से प्रारंभ होकर रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, पटना जंक्शन, बख्तियारपुर, किउल और जसीडीह सहित बिहार के कई प्रमुख शहरों से होकर गुजरेगी।

IRCTC के क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि इस यात्रा में दो धाम के रूप में रामेश्वरम और जगन्नाथ पुरी के दर्शन शामिल हैं।

साथ ही यात्री तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी और तिरुवनंतपुरम स्थित भव्य परमानंद स्वामी मंदिर के भी दर्शन कर सकेंगे। इस यात्रा में यात्रियों के लिए विशेष छूट दी गई है।

समूह में यात्रा करना क‍ि‍फायती

10 या अधिक लोग सामूहिक रूप से यात्रा की बुकिंग करते हैं, तो प्रत्येक यात्री को 750 रुपये की विशेष छूट मिलेगी।

ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए स्लीपर क्लास, तृतीय एसी और द्वितीय एसी कोच की व्यवस्था की गई है।