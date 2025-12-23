राज्य ब्यूरो, पटना। IPS Promotion in Bihar: गृह विभाग ने राज्य के 43 आईपीएस (Indian Police Service) अधिकारियों को प्रोन्नति दी है। पुलिस मुख्यालय के अपर पुलिस महानिदेशक (ADG) कुंदन कृष्णन को पुलिस महानिदेशक (DG) कोटि में प्रोन्नति मिली है। वह 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं।

इसके अलावा आठ पुलिस उप-महानिरीक्षक (DIG) को पुलिस महानिरीक्षक (IG) में, 2012 बैच के 22 प्रवर कोटि के पुलिस अधिकारियों को डीआइजी में तथा 2013 बैच के 12 कनीय प्रशासनिक कोटि के अधिकारियों को प्रवर कोटि में प्रोन्नति मिली है।

इन्‍हें मिली डीआइजी से आइजी में प्रोन्‍नत‍ि

गृह विभाग ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। यह प्रोन्नति एक जनवरी, 2026 या इसके बाद प्रभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

विभागीय अधिसूचना के अनुसार, 2008 बैच के आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार, संजय कुमार और विवेकानंद और विकास बर्मन को डीआइजी से आइजी में प्रोन्नति मिली है।

उपेन्द्र कुमार शर्मा, सत्यीवर सिंह, किम और निताशा गुडि़या को भी आइजी में सशर्त प्रोन्नति मिली है। इन चारों अफसरों को अगले चरण में मिड करियर ट्रेनिंग फेज-चार के अंतर्गत अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण लेने को कहा गया है।

ये 22 आईपीएस अफसर बने डीआइजी

अवकाश कुमार, आनंद कुमार, कुमार आशीष, रविरंजन कुमार, दीपक रंजन, डा. इनामुल हक मेंगनू, आमिर जावेद, अशोक कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, राजीव रंजन-1, राकेश कुमार सिन्हा, अजय कुमार पांडेय, नीरज कुमार सिंह, सुशांत कुमार सरोज, राजीव रंजन-2, रमन कुमार चौधरी, मनोज कुमार तिवारी, शैलेश कुमार सिन्हा, सत्यनारायण कुमार, रमाशंकर राय, सुशील कुमार, दिलनवाज अहमद।