शुभम कुमार, पटना। शेयर बाजार में कम समय में मोटा मुनाफा कमाने की चाहत लोगों को साइबर अपराधियों का शिकार बना रही है। साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई की रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2025 से सितंबर 2026 तक निवेश के नाम पर 52.38 करोड़ रुपये की ठगी हुई।

इसमें जनवरी से सितंबर, 2026 के बीच 27.54 करोड़ रुपये की ठगी दर्ज की गई, जबकि 2025 की समान अवधि में यह राशि 16.58 करोड़ रुपये थी। वर्ष 2025 में निवेश के नाम पर कुल 25.04 करोड़ रुपये की ठगी हुई थी।

एक साल में इस तरह की ठगी में लगभग 65 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, फर्जी आईपीओ और शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 16.59 करोड़ रुपये की ठगी हुई। क्रिप्टो करेंसी और विदेशी शेयर बाजार यानी फारेक्स के नाम पर 5.32 करोड़, पैसे दोगुने करने के नाम पर 4.68 करोड़ और फर्जी कंपनी योजनाओं के नाम पर 3.31 करोड़ रुपये की ठगी की गई। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) ने 22 अप्रैल, 2024 की एडवाइजरी में इस तरह के फर्जी निवेश समूह, डीपफेक विज्ञापन, नकली एप और म्यूल बैंक खातों के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी दी थी। सेबी ने 23 नवंबर, 2026 की ताजा चेतावनी में यह भी बताया है कि अपराधी पंजीकृत ब्रोकर की पहचान, सेबी की वेबसाइट के स्क्रीनशाट, फर्जी लेटरहेड और मुहर का इस्तेमाल करके निवेशकों को भ्रमित कर रहे हैं। नौ चरणों में बिछाते हैं ठगी का जाल साइबर अपराधियों का तरीका काफी योजनाबद्ध होता है। सबसे पहले वे फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर बाजार में मोटी कमाई के विज्ञापन देते हैं। कई बार नामी उद्योगपतियों, वित्तीय विशेषज्ञों और चर्चित हस्तियों के फोटो या डीपफेक वीडियो का इस्तेमाल कर निवेश योजना को भरोसेमंद दिखाया जाता है। विज्ञापन पर क्लिक करने वाले लोगों को वॉट्सएप या टेलीग्राम के निजी ग्रुप में जोड़ दिया जाता है। वहां कुछ लोग लगातार अपने मुनाफे के स्क्रीनशॉट और बैंक खाते में पैसे आने के फर्जी प्रमाण साझा करते हैं। इसके बाद निवेशक को वीआईपी ट्रेडिंग ग्रुप, संस्थागत ट्रेडिंग खाते या विशेष आईपीओ आवंटन का लालच दिया जाता है। फिर फर्जी ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड कराया जाता है। शुरुआत में छोटी रकम जमा करने पर एप में मुनाफा दिखाया जाता है। रुपये निकालने की कोशिश पर टैक्स, खाता सत्यापन, प्रोसेसिंग शुल्क या सिक्योरिटी मनी के नाम पर अतिरिक्त भुगतान मांगा जाता है। भुगतान नहीं करने पर खाता ब्लॉक कर दिया जाता है और ठग संपर्क तोड़ लेते हैं।

प्ले स्टोर पर होना भी सुरक्षा की गारंटी नहीं किसी ट्रेडिंग ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसका नाम, डेवलपर और कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट की जांच जरूरी है। ऐप का नाम आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए नाम से मिलना चाहिए। डेवलपर का नाम, ग्राहक सेवा का नंबर, ईमेल और कार्यालय का पता भी सत्यापित करना चाहिए।

सिर्फ गूगल प्ले स्टोर या एपल ऐप स्टोर पर उपलब्ध होने से ऐप के वास्तविक होने की गारंटी नहीं मिलती। सेबी ने निवेशकों को ट्रेडिंग ऐप का सत्यापित बैज देखने और संबंधित एक्सचेंज की अधिकृत ऐप सूची से उसका मिलान करने की सलाह दी है।

किसी अनजान व्यक्ति के भेजे लिंक से एपीके फाइल डाउनलोड करना बेहद जोखिम भरा है। ऐसी फाइल के जरिये मोबाइल में हानिकारक सॉफ्टवेयर पहुंच सकता है, जिससे निजी जानकारी और बैंकिंग गतिविधियों पर खतरा पैदा हो सकता है। सेबी रजिस्ट्रेशन और बैंक खाते की करें जांच निवेश से पहले यह देखना जरूरी है कि संबंधित ब्रोकर सेबी में पंजीकृत है या नहीं। इसके लिए सेबी की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन की जांच की जा सकती है। इसके साथ एनएसई और बीएसई की वेबसाइट पर अधिकृत स्टॉक ब्रोकर और उनके मोबाइल ऐप की सूची भी देखनी चाहिए।