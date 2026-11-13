PNB और SBI में मिले 55000 से ज्यादा संदिग्ध बैंक खाते, पटना में सबसे ज्यादा 14644 अकाउंट; बिहार पुलिस लेगी एक्शन

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार पुलिस ने साइबर अपराध में शामिल एक लाख नौ हजार संदिग्ध म्यूल बैंक खातों को चिह्नित किया है, जिनमें 72 करोड़ 53 लाख की राशि जमा है।

इन म्यूल खातों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए शुक्रवार से साइबर प्रहार अभियान 5.0 शुरू किया गया है। इनमें सबसे ज्यादा पटना जिले में 14 हजार 644 बैंक खाते हैं।

इसके अलावा गया में छह हजार 172, मुजफ्फरपुर में चार हजार 244, नालंदा में चार हजार 146, भागलपुर में चार हजार 197, पश्चिम चंपारण में तीन हजार 945, सिवान में तीन हजार 859, वैशाली में तीन हजार 441 और औरंगाबाद में तीन हजार 326 म्यूल बैंक खाते हैं।

साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई के आईजी रंजीत कुमार मिश्रा ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल्द ही पटना जिले में एक और साइबर थाना स्थापित किया जाएगा। राज्य में एक लाख नौ हजार संदिग्ध म्यूल खाताें में आधे से अधिक खाते पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं में हैं। पीएनबी में 29 हजार 931 जबकि एसबीआइ में 25 हजार 950 म्यूल खाते चिह्नित किए गए हैं। इसके अलावा बैंक आफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, यूको बैंक, इंडियान बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक और कैनरा बैंक में भी संदिग्ध म्यूल खाते चिह्नित किए गए हैं।

सितंबर-अक्टूबर में 121 करोड़ की ठगी, 36.94 करोड़ होल्ड आईजी ने बताया कि सितंबर और अक्टूबर महीने में बिहार में साइबर अपराध की 47 हजार 659 शिकायतें दर्ज की गईं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज शिकायतों की संख्या पांच लाख 69 हजार 160 है।