प्रगति यात्रा में घोषित 430 में से 428 योजनाओं को मंजूरी, CM बोले- प्राथमिकता से पूरा करें काम

राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान घोषित योजनाओं को प्राथमिकता के स्तर पर पूरा करने का निर्देश दिया है। बुधवार को उन्होंने इस मुद्दे पर समीक्षा बैठक की। इस यात्रा के दौरान 430 योजनाओं की घोषणा की गई थी। नीतीश की यह यात्रा पिछले साल के दिसंबर में शुरू हुई थी। इस साल जनवरी में समाप्त हुई।

मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में नीतीश कुमार ने कहा, "मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा था। यात्रा के दौरान जो लोगों का फीडबैक मिला और जमीनी स्तर पर मुझे जो कमी दिखी, उसे पूरा करने के लिए 430 नई योजनाओं को स्वीकृति दी गई। इसपर 50 हजार करोड़ खर्च किये जाएंगे।"

उन्होंने कहा कि सभी 38 जिलों से संबंधित इन योजनाओं की लगातार समीक्षा करते रहें। कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए इसका सतत अनुश्रवण करते रहें। सभी विभाग लंबित योजनाओं पर तेजी से काम करते हुए इन्हें जल्द पूरा करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए हमलोग लगातार प्रयत्नशील हैं। राज्य के सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास के लिए योजनाबद्ध ढंग से काम किया जा रहा है। लोगों के उत्थान के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं उनपर पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य करें। हम सभी चाहते हैं कि बिहार देश के पांच अग्रणी विकसित राज्यों में शामिल हो।

समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया कि प्रगति यात्रा के दौरान घोषित योजनाएं सरकार के 22 विभागों से जुड़ी हैं। 430 में से 428 योजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है। शेष दो योजनाएं तकनीकी रूप से अनुपयुक्त पाई गई हैं। ये दोनों जल संसाधन विभाग से संबंधित हैं। 21 योजनाओं का काम पूरा हो चुका है। शेष योजनाओं पर काम तेजी से चल रहा है। इन्हें ससमय पूर्ण कर लिया जाएगा।