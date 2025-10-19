जागरण संवाददाता, पटना सिटी। इंस्‍टाग्राम पर की गई दोस्‍ती पटना की एक युवती को भारी पड़ गई है। यूपी के दो युवकों ने बदनामी का भय दिखाकर उसे परेशान कर दिया। अब युवती ने पुलिस की शरण ली। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इंस्‍टाग्राम पर दोस्‍ती का झांसा देकर ब्‍लैकमेल किए जाने के मामले में यूपी के दो युवकों पर पटना के खाजेकलां थाने में एफआइआर की की गई है। पीड़‍िता की बहन ने इस मामले में उत्‍तर प्रदेश के अबसर उर्फ अबसर शेख और हसनैन को आरोपित किया है।

झांसे में लेकर मांगा था पासवर्ड एफआइआर में बताया गया है कि आरोपित ने इंस्‍टाग्राम पर युवती को फ्रेंड रिक्‍वेस्‍ट भेजा था। उसने रिक्‍वेस्‍टको स्‍वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों में इंस्‍टाग्राम पर ही बातचीत होने लगी। अपनी बातों में फांसकर युवकों ने उस युवती की इंस्‍टाग्राम की आइडी व पासवर्ड मांग ली। भरोसे में आकर युवती ने उसे पासवर्ड दे दिया।

50 हजार रुपये मांगने का आरोप इसके बाद युवक अपने रूप में आ गए। उसने युवती व परिवार की अन्‍य महिलाओं का फोटो और वीडियो अपने पास सेव कर लिया। इसके बाद उन फोटो को एडिअ कर इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने लगा। यह जानकर युवती सन्‍न रह गई। उसने दोस्‍ती की दुहाई देते हुए उन्‍हें ऐसा करने से रोका। तब आरोपितों ने रुपये की मांग की। उसने 50 हजार रुपये मांगे। बाद में आपत्‍त‍िजनक वीडियो और तस्‍वीर भेजने लगे। इसके बाद दोनों लगातार उसे धमकियां देने लगे। जल्‍द रुपये देने की मांग करने लगे।