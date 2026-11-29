राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में खनिज संपदा के व्यावसायिक दोहन के साथ राज्य के लिए राजस्व और निवेश के नए अवसर खुलेंगे।

जमुई के मजोस एवं भंटा मैग्नेटाइट तथा बांका के पिंडारा कापर-लेड-जिंक ब्लॉक की ई-नीलामी का रास्ता साफ हो गया है।

मंत्रिमंडल ने दोनों खनिज ब्लाकों के अनुमानित संसाधनों का मूल्यांकन करने की पद्धति, आरक्षित मूल्य और नीलामी की समय सीमा तय करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

रोजगार के बढ़ेंगे अवसर

इन ब्लॉकों की नीलामी से राज्य को खनन पट्टा देने के एवज में राजस्व प्राप्त होगा। इसके साथ ही खनन क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित होने, खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है।