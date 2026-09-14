बिहार में खनिज बंदोबस्तधारियों के लिए खनन योजना जमा करने की डेडलाइन तय, देरी पर लगेगा भारी जुर्माना

राज्य ब्यूरो, पटना। खनिज बंदोबस्तधारियों के लिए खनन योजना तैयार करने और उसे मंजूरी के लिए जमा करने की समय-सीमा तय कर दी गई है।

सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति (एलओआई) जारी होने के अधिकतम 15 दिनों के भीतर बंदोबस्तधारी को घाट से खनन कैसे और कितना होगा इसके लिए संबंधित बंदोबस्तधारी को खनन योजना विभाग में अनुमोदन के लिए जमा करनी होगी।

योजना तैयार करने में राज्य सरकार, अधिकृत एजेंसी अथवा विभाग से मान्यता प्राप्त योग्य व्यक्ति या संस्थान की मदद ली जा सकेगी।

खान एवं भू-तत्व विभाग ने इस व्यवस्था को कड़ाई से लागू करने के संबंधित जिलों को भी निर्देशित किया है। विभाग के अनुसार यदि तय समय में खनन योजना जमा नहीं की जाती है तो वैसी हालत में बंदोबस्तधारी पर चरणबद्ध तरीके से जुर्माना लगेगा।