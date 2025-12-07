Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Indigo Flights Cancellation: पटना एयरपोर्ट पर 50 विमानों की हुई आवाजाही, 36 रहीं रद, परेशान रहे यात्री

    By Manish Kumar Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 08:57 PM (IST)

    पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कुल 36 विमान रद्द किए गए, जबकि केवल 50 विमानों की आवाजाह ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    पटना एयरपोर्ट पर फ्लाइट की जानकारी लेते यात्री। जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना। Indigo Crisis: जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (Patna Airport) पर इंडिगो की उड़ान सेवाएं रविवार को भी बुरी तरह प्रभावित रहीं। आपरेशनल कारणों से तीन दिसंबर से ही यह परेशानी हो रही है। रविवार को दिनभर में आने और जाने वाली कुल 18 जोड़ी यानी 36 उड़ानें रद कर दी गईं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    18 आने व 18 जाने वाली फ्लाइट्स रद की गई हैं। इनमें इंडिगो की 16 जोड़ी व स्पाइसजेट की दो जोड़ी फ्लाइट शामिल हैं। अचानक उड़ानें रद होने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई यात्री घंटों तक एयरपोर्ट पर जानकारी के इंतजार में बैठे रहे, जबकि कुछ को अपनी यात्रा योजना रद करनी पड़ी।

    इस बीच राहत की बात ये रही कि एयरपोर्ट से इंडिगाे, एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस व स्पाइसजेट की 25 जोड़ी उड़ानें आईं व गईं। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए एयरपोर्ट प्रशासन ने दो हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रखा है।

    0612-220797 व 9471000714 पर यात्री 24 घंटे अपनी परेशानी साझा कर सकते हैं या सहायता के लिए फोन कर सकते हैं। बता दें कि शुक्रवार को इंडिगो की 52, शनिवार को इंडिगो की 24 व स्पाइसजेट की चार उड़ानें रद की गई थीं।

    Patna Airport 1

    ये उड़ानें रहीं रद

    दिल्ली की चार जोड़ी, कोलकाता की तीन, अहमदाबाद व बेंगलुरु की दो-दो, जबकि लखनऊ, मुंबई, रांची, गाजियाबाद, पुणे, चेन्नई व हैदाराबाद की एक-एक जाेड़ी उड़ानें रद रहीं।

    Patna Airport 2

    दो घंटे तक विलंब हुईं उड़ानें


    जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना पर रविवार का दिन भी यात्रियों के लिए मुश्किलों भरा रहा। कई उड़ानें अपने तय समय पर उड़ान नहीं भर सकीं और देरी से संचालित हुईं। कुछ फ्लाइट्स तो दो घंटे तक पीछे खिसक गईं, जिससे यात्रियों की बेचैनी और बढ़ गई। लगातार बदलते डिस्प्ले बोर्ड, अनिश्चित घोषणाएं और लंबे इंतजार ने यात्रियों को थका दिया। कई यात्रियों की कनेक्टिंग फ्लाइट, मीटिंग्स और कार्यक्रम भी इस विलंब के कारण प्रभावित हुए, जिससे नाराजगी का माहौल देखा गया।

    Patna Airport 3

    दिल्ली जाने वालों की सबसे ज्यादा भीड़: पटना से दिल्ली की ओर यात्रा करने वालों की संख्या इन दिनों सबसे अधिक है। चाहे फ्लाइट हों, ट्रेनें या फिर बसें, हर माध्यम में दिल्ली रूट पर भारी मारामारी देखी जा रही है।

     उड़ान सेवाएं बाधित होने के कारण हवाई किराये में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिली थी। हालांकि, अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा निर्धारित फेयर कैप का असर हवाई किराया पर दिखने लगा है। हवाई यात्रा का भाड़ा सामान्य स्थिति की ओर लौटने लगा है।