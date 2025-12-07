Indigo Flights Cancellation: पटना एयरपोर्ट पर 50 विमानों की हुई आवाजाही, 36 रहीं रद, परेशान रहे यात्री

जागरण संवाददाता, पटना। Indigo Crisis: जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (Patna Airport) पर इंडिगो की उड़ान सेवाएं रविवार को भी बुरी तरह प्रभावित रहीं। आपरेशनल कारणों से तीन दिसंबर से ही यह परेशानी हो रही है। रविवार को दिनभर में आने और जाने वाली कुल 18 जोड़ी यानी 36 उड़ानें रद कर दी गईं।

18 आने व 18 जाने वाली फ्लाइट्स रद की गई हैं। इनमें इंडिगो की 16 जोड़ी व स्पाइसजेट की दो जोड़ी फ्लाइट शामिल हैं। अचानक उड़ानें रद होने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई यात्री घंटों तक एयरपोर्ट पर जानकारी के इंतजार में बैठे रहे, जबकि कुछ को अपनी यात्रा योजना रद करनी पड़ी।

इस बीच राहत की बात ये रही कि एयरपोर्ट से इंडिगाे, एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस व स्पाइसजेट की 25 जोड़ी उड़ानें आईं व गईं। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए एयरपोर्ट प्रशासन ने दो हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रखा है।

0612-220797 व 9471000714 पर यात्री 24 घंटे अपनी परेशानी साझा कर सकते हैं या सहायता के लिए फोन कर सकते हैं। बता दें कि शुक्रवार को इंडिगो की 52, शनिवार को इंडिगो की 24 व स्पाइसजेट की चार उड़ानें रद की गई थीं।

ये उड़ानें रहीं रद दिल्ली की चार जोड़ी, कोलकाता की तीन, अहमदाबाद व बेंगलुरु की दो-दो, जबकि लखनऊ, मुंबई, रांची, गाजियाबाद, पुणे, चेन्नई व हैदाराबाद की एक-एक जाेड़ी उड़ानें रद रहीं। दो घंटे तक विलंब हुईं उड़ानें

जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना पर रविवार का दिन भी यात्रियों के लिए मुश्किलों भरा रहा। कई उड़ानें अपने तय समय पर उड़ान नहीं भर सकीं और देरी से संचालित हुईं। कुछ फ्लाइट्स तो दो घंटे तक पीछे खिसक गईं, जिससे यात्रियों की बेचैनी और बढ़ गई। लगातार बदलते डिस्प्ले बोर्ड, अनिश्चित घोषणाएं और लंबे इंतजार ने यात्रियों को थका दिया। कई यात्रियों की कनेक्टिंग फ्लाइट, मीटिंग्स और कार्यक्रम भी इस विलंब के कारण प्रभावित हुए, जिससे नाराजगी का माहौल देखा गया।

दिल्ली जाने वालों की सबसे ज्यादा भीड़: पटना से दिल्ली की ओर यात्रा करने वालों की संख्या इन दिनों सबसे अधिक है। चाहे फ्लाइट हों, ट्रेनें या फिर बसें, हर माध्यम में दिल्ली रूट पर भारी मारामारी देखी जा रही है।



