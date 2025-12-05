Indigo Crisis: पटना एयरपोर्ट से इंडिगो की 26 जोड़ी उड़ानें रद्द, यात्रियों को हुई भारी परेशानी

जागरण संवाददाता, पटना। Indigo Flights: शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ान सेवाएं बुरी तरह प्रभावित रहीं। ऑपरेशनल कारणों से दिनभर में आने और जाने वाली कुल 26 जोड़ी फ्लाइट्स रद्द कर दी गईं।

अचानक उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई यात्री घंटों तक एयरपोर्ट पर जानकारी के इंतजार में बैठे रहे, जबकि कुछ को अपनी यात्रा योजना रद्द करनी पड़ी।

जिन उड़ानों को रद्द किया गया, उनमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, भुवनेश्वर और कोलकाता से आने-जाने वाली कई प्रमुख उड़ानें शामिल थीं।

सुबह 7:55 बजे आने वाली दिल्ली (6E 6387) से लेकर रात 11:05 बजे आने वाली हैदराबाद (6E 6334) तक लगभग हर स्लॉट की उड़ानें रद्द रहीं। इसी तरह रिटर्न उड़ानें भी निर्गमन समय पर रद्द घोषित की गईं।

एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार, प्रभावित यात्रियों को एयरलाइन की ओर से रीबुकिंग या रिफंड की सुविधा दी जा रही है। वहीं, यात्रियों ने अचानक रद्दीकरण पर नाराजगी जताते हुए कहा कि लगातार कई दिनों से इंडिगो की उड़ानों में देरी और रद्दीकरण की स्थिति बनी हुई है, जिससे यात्रा प्रभावित हो रही है।