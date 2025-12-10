Indigo Crisis: पटना एयरपोर्ट से आज 14 फ्लाइटें रद, दिल्ली की 6 उड़ानें कैंसिल

जागरण संवाददाता, पटना। जयप्रकाश नगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से मंगलवार को इंडिगो एयरलाइंस की कई प्रमुख उड़ानें परिचालन कारणों से रद कर दी गईं। एयरपोर्ट प्रबंधन को कैंसिलेशन लेटर में 11 आगमन और प्रस्थान फ्लाइटें रद होने की जानकारी दी गई है।

इसमें सबसे अधिक दिल्ली-पटना की छह उड़ानें रद रहीं। एक जोड़ी फ्लाइट स्पाइस जेट की भी रद रही। इस प्रकार कुल 24 उड़ाने मंगलवार को रद रहीं। यात्रियों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। एयरलाइंस प्रबंधन का कहना है कि आठ घंटे पहले फ्लाइट रद होने की सूचना यात्रियों को दी जा रही है। वहीं, यात्रियों का कहना है कि भागलपुर, मुंगेर सहित दूर-दराज के जिलों से पटना पहुंचने के बाद उन्हें फ्लाइट रद होने का मैसेज मिल रहा है। ऐसे में उन्हें दोहरा नुकसान हो रहा है। बुधवार को इंडिगो की सात जोड़ी उड़ानें रद रहेंगी।

मंगलवार को भी पूछताछ काउंटरों के कर्मियों को यात्रियों का रोष झेलना पड़ा। इंडिगो एयरलाइंस के कर्मियों ने आगामी दिनों की यात्रा से संबंधित पूछताछ पर टिकट कैंसिल कराने के विकल्प बता रहे थे। टिकट रद कराने पर राशि लौटा दी जाएगी।

यात्रियों को एयरलाइंस की वेबसाइट व एप से अपडेट रहने का भी सलाह दी है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जयपुर से पटना का टिकट कैंसिल होने के कारण उनका बेटा बस से पटना पहुंच रहा है। छह दिसंबर के टिकट कैंसिल होने के बाद अब तक रिफंड एयरलाइंस की ओर से नहीं दिया गया है।