Indigo Crisis: पटना एयरपोर्ट से आज 14 फ्लाइटें रद, दिल्ली की 6 उड़ानें कैंसिल
पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस की सेवाओं में व्यवधान के कारण आज 14 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिनमें दिल्ली से आने-जाने वाली 6 उड़ानें भी शामिल हैं। या ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटना। जयप्रकाश नगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से मंगलवार को इंडिगो एयरलाइंस की कई प्रमुख उड़ानें परिचालन कारणों से रद कर दी गईं। एयरपोर्ट प्रबंधन को कैंसिलेशन लेटर में 11 आगमन और प्रस्थान फ्लाइटें रद होने की जानकारी दी गई है।
इसमें सबसे अधिक दिल्ली-पटना की छह उड़ानें रद रहीं। एक जोड़ी फ्लाइट स्पाइस जेट की भी रद रही। इस प्रकार कुल 24 उड़ाने मंगलवार को रद रहीं। यात्रियों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है।
एयरलाइंस प्रबंधन का कहना है कि आठ घंटे पहले फ्लाइट रद होने की सूचना यात्रियों को दी जा रही है। वहीं, यात्रियों का कहना है कि भागलपुर, मुंगेर सहित दूर-दराज के जिलों से पटना पहुंचने के बाद उन्हें फ्लाइट रद होने का मैसेज मिल रहा है। ऐसे में उन्हें दोहरा नुकसान हो रहा है। बुधवार को इंडिगो की सात जोड़ी उड़ानें रद रहेंगी।
मंगलवार को भी पूछताछ काउंटरों के कर्मियों को यात्रियों का रोष झेलना पड़ा। इंडिगो एयरलाइंस के कर्मियों ने आगामी दिनों की यात्रा से संबंधित पूछताछ पर टिकट कैंसिल कराने के विकल्प बता रहे थे। टिकट रद कराने पर राशि लौटा दी जाएगी।
यात्रियों को एयरलाइंस की वेबसाइट व एप से अपडेट रहने का भी सलाह दी है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जयपुर से पटना का टिकट कैंसिल होने के कारण उनका बेटा बस से पटना पहुंच रहा है। छह दिसंबर के टिकट कैंसिल होने के बाद अब तक रिफंड एयरलाइंस की ओर से नहीं दिया गया है।
आज रद रहेगी
|फ्लाइट नंबर (जाने)
|फ्लाइट नंबर (आने)
|सेक्टर (रूट)
|6ई6387
|6ई2163
|दिल्ली → पटना → दिल्ली
|6ई713
|6ई663
|कोलकाता → पटना → कोलकाता
|6ई6643
|6ई6644
|दिल्ली → पटना → दिल्ली
|6ई6451
|6ई6452
|बेंगलुरु → पटना → बेंगलुरु
|6ई915
|6ई6683
|हैदराबाद → पटना → हैदराबाद
|6ई6549
|6ई6550
|दिल्ली → पटना → दिल्ली
|6ई678
|6ई679
|चेन्नई → पटना → चेन्नई
50 हजार रुपये मांग रहे टैक्सी वाले
जमुई से पहुंचे अभिषेक कुमार ने कहा कि उन्हें जरूरी कार्य से दिल्ली जाना है, वहां से जर्मनी की फ्लाइट लेनी है। उड़ान रद होने के बाद टैक्सी से दिल्ली जाने पर विचार किया तो 50 हजार रुपये एसयूवी वाहन वाले मांग रहे हैं। 20 से 25 रुपये प्रति किलोमीटर भाड़ा के साथ-साथ टोल टैक्स भी देना है।
ट्रेन में आरक्षण नहीं मिलने पर बनारस भाया दिल्ली जाने का निर्णय किया है। टैक्सी चालकों का कहना है कि पटना से दिल्ली 1,000 किलोमीटर से अधिक है। यात्रियों से दोनों साइड का किराया मांगा जा रहा है। वाहनों की क्षमता के अनुसार 25 से 50 हजार रुपये तक किराए वसूल किए जा रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।