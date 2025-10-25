आईआईटी पटना ने लॉन्च किया देश का पहला नैनोस्ट्रक्चर्ड थर्मल हब

जागरण संवाददाता, पटना। फिस्ट, आइआइटी पटना और मार्केट्स वर्ल्ड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। इसके तहत बिहार में देश का पहला नैनोस्ट्रक्चर्ड मेटेलिक थर्मल इंटरफेस हब स्थापित किया जाएगा। यह हब उन्नत इलेक्ट्रानिक सामग्री और थर्मल प्रबंधन तकनीक के क्षेत्र में अनुसंधान और निर्माण का प्रमुख केंद्र बनेगा।

इससे बिहार में नवाचार , शोध और उच्च स्तरीय विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। यह केंद्र इलेक्ट्रानिक्स, टेलीकाम और सेमी कंडक्टर जैसे क्षेत्रों में आने वाली तकनीकी चुनौतियों को दूर करने में मदद करेगा। साथ ही बिहार को देश में उन्नत टेक्नोलाजी और अनुसंधान का नया हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

यह हब आइआइटी पटना के फिस्ट केंद्र में स्थापित किया जाएगा, जो डीप टेक रिसर्च और इंडस्ट्री से जुड़ी नई खोजों को आगे बढ़ाएगा। इससे राज्य में उच्च कौशल वाले युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और स्थानीय वैज्ञानिक प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।

साझेदारी से खुले नए अवसर यह साझेदारी शिक्षा और उद्योग के सहयोग की मिसाल बनेगी। फिस्ट आइआइटी पटना की अनुसंधान क्षमता और मार्केट्स वर्ल्ड की तकनीकी विशेषज्ञता मिलकर भारत में इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र में नई ऊर्जा भरेंगी। यह केंद्र स्टार्टअप्स और नई कंपनियों के लिए भी तकनीकी विकास और प्रशिक्षण के अवसर देगा।