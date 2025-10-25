आईआईटी पटना ने लॉन्च किया देश का पहला नैनोस्ट्रक्चर्ड थर्मल हब
आईआईटी पटना और मार्केट्स वर्ल्ड ने मिलकर देश का पहला नैनोस्ट्रक्चर्ड थर्मल इंटरफेस हब लॉन्च किया। यह हब नैनोस्ट्रक्चर्ड सामग्री के विकास और उत्पादन को बढ़ावा देगा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उद्योगों को लाभ होगा। आईआईटी पटना अनुसंधान में और मार्केट्स वर्ल्ड उत्पादन और विपणन में सहयोग करेंगे। यह तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
जागरण संवाददाता, पटना। फिस्ट, आइआइटी पटना और मार्केट्स वर्ल्ड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। इसके तहत बिहार में देश का पहला नैनोस्ट्रक्चर्ड मेटेलिक थर्मल इंटरफेस हब स्थापित किया जाएगा। यह हब उन्नत इलेक्ट्रानिक सामग्री और थर्मल प्रबंधन तकनीक के क्षेत्र में अनुसंधान और निर्माण का प्रमुख केंद्र बनेगा।
इससे बिहार में नवाचार , शोध और उच्च स्तरीय विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। यह केंद्र इलेक्ट्रानिक्स, टेलीकाम और सेमी कंडक्टर जैसे क्षेत्रों में आने वाली तकनीकी चुनौतियों को दूर करने में मदद करेगा। साथ ही बिहार को देश में उन्नत टेक्नोलाजी और अनुसंधान का नया हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
यह हब आइआइटी पटना के फिस्ट केंद्र में स्थापित किया जाएगा, जो डीप टेक रिसर्च और इंडस्ट्री से जुड़ी नई खोजों को आगे बढ़ाएगा। इससे राज्य में उच्च कौशल वाले युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और स्थानीय वैज्ञानिक प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।
साझेदारी से खुले नए अवसर
यह साझेदारी शिक्षा और उद्योग के सहयोग की मिसाल बनेगी। फिस्ट आइआइटी पटना की अनुसंधान क्षमता और मार्केट्स वर्ल्ड की तकनीकी विशेषज्ञता मिलकर भारत में इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र में नई ऊर्जा भरेंगी। यह केंद्र स्टार्टअप्स और नई कंपनियों के लिए भी तकनीकी विकास और प्रशिक्षण के अवसर देगा।
आइआइटी पटना के निदेशक प्रो. टीएन सिंह ने कहा यह पहल बिहार के आत्मविश्वास और भारत के डीप टेक परिवर्तन की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। आइआइटी पटना को इस मिशन का केंद्र बनने पर गर्व है।
आइआइटी पटना एसोसिएट डीन डा. अनुप कुमार केशरी ने कहा यह सहयोग बिहार को डीपटेक इनोवेशन का उत्कृष्ट केंद्र बनाएगा और छात्रों को उद्योग से सीधे जुड़ने का मौका देगा।
फिस्ट के सीईओ डा. प्रवीण कुमार ने कहा कि यह समझौता बिहार में तकनीकी स्टार्टअप्स के लिए नए अवसर खोलेगा और उद्योगों के लिए उन्नत सामग्री समाधान प्रदान करेगा।
मार्केट्स वर्ल्ड के संस्थापक राजीव सिंह ने कहा कि यह एमओयू विज्ञान और नवाचार का उत्सव है। फिस्ट और आइआइटी पटना के साथ मिलकर हम बिहार और भारत को सामग्री नवाचार में अग्रणी बना रहे हैं।
यह समझौता भारत के स्वदेशी तकनीक, ऊर्जा दक्ष इलेक्ट्रानिक्स और उन्नत विनिर्माण की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है।
