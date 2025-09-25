मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में शुरू होगी ई-पैंट्री सुविधा, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में चल रहा ट्रायल

भारतीय रेलवे मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में ई-पैंट्री सुविधा शुरू करने जा रहा है जिसकी शुरुआत स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से होगी। ई-टिकट वाले यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप से भोजन ऑर्डर कर सकेंगे। यह सुविधा गुणवत्ता और मूल्य संबंधी समस्याओं से निजात दिलाएगी। आईआरसीटीसी के अनुसार यह ऑनलाइन सिस्टम टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ा है और बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जागरण संवाददाता, पटना। लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों को खाने-पीने की गुणवत्ता और अधिक कीमत वसूलने की शिकायतों से निजात दिलाने के लिए भारतीय रेलवे अब मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में ई-पैंट्री सुविधा शुरू करने जा रहा है। इसकी शुरुआत स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की गई है, जिसमें यात्री डिजिटल तरीके से भोजन और पानी बुक कर सकते हैं। ट्रायल सफल होने पर यह सुविधा सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में लागू की जाएगी।

टिकट बुकिंग के साथ ऑर्डर करें खाना वर्तमान में शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में उपलब्ध इ-पैंट्री सुविधा अब मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में भी शुरू होने जा रही है। यह सुविधा केवल ई-टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए होगी। यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप के जरिए टिकट बुकिंग के समय या बुक किए गए टिकट के हिस्ट्री सेक्शन से अपनी पसंद का भोजन आर्डर कर सकेंगे।