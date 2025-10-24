Chhath Puja 2025: छठ पर्व में पीरियड्स रोकने वाली दवाओं की डिमांड बढ़ी, डॉक्टरों ने किया अलर्ट

जागरण संवाददाता, पटना। छठ महापर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं में व्रत और स्नान के प्रति गहरी आस्था देखी जाती है। इसी बीच, शहर के कई मेडिकल स्टोरों में इन दिनों मासिक धर्म (पीरियड) रोकने की दवाओं की बिक्री में अचानक बढ़ोतरी देखी जा रही है। खासकर महिलाएं व्रत में बाधा न आए, इस कारण डॉक्टर की सलाह के बिना ही इन दवाओं का सेवन कर रही हैं।

राजधानी के कई दवा दुकानदारों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में पीरियड रोकने वाली गोलियों की मांग दोगुनी हो गई है। महिलाएं बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा मांग रही हैं, जबकि इन दवाओं का प्रयोग सीमित और चिकित्सकीय परामर्श में ही सुरक्षित माना जाता है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), पटना के वरीय स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. संगम झा ने बताया कि मासिक धर्म रोकने की दवाओं का बार-बार या गलत तरीके से सेवन करने से हार्मोनल असंतुलन, अनियमित माहवारी, वजन बढ़ना, त्वचा संबंधी समस्याएं, यहां तक कि गर्भधारण में कठिनाई जैसी परेशानियां हो सकती हैं।