चुनावी माहौल में पटना एयरपोर्ट पर बढ़ी यात्रियों की संख्या, रोजाना 3-5 हजार लोगों ने किया इस्तेमाल

जागरण संवाददाता, पटना। चुनावी मौसम का प्रभाव पटना एयरपोर्ट के यात्री फुटफाल में साफ दिखा। आम दिनों के मुकाबले प्रतिदिन तीन से पांच हजार तक अधिक यात्रियों ने एयरपोर्ट का उपयोग किया। आठ अक्टूबर को जहां कुल 11 हजार यात्रियों का आवागमन हुआ था, वहीं नौ अक्टूबर को यह संख्या बढ़कर 11,749 और 15 अक्टूबर को 12,056 हो गई। 15 से 20 अक्टूबर के बीच फुटफाल 12 से 13 हजार के बीच बना रहा।

चुनाव की तिथि नजदीक आने और राजनीतिक दलों की जोरदार प्रचार गतिविधियों के कारण 22 से 25 अक्टूबर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में लगभग दो हजार की अतिरिक्त वृद्धि दर्ज की गई। 26 अक्टूबर को त्योहार और चुनाव दोनों के कारण एयरपोर्ट का फुटफाल उछलकर 16,306 तक पहुंच गया। एक नवंबर से पांच नवंबर तक यह संख्या 13 हजार से अधिक रही, जबकि आठ से 19 नवंबर के बीच यात्रियों का आवागमन 14 हजार से ऊपर बना रहा।

नए टर्मिनल की संरचना से मिली राहत, भीड़ के बावजूद यात्रा रही सुगम पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन ने यात्रियों की बढ़ी संख्या को कुशलतापूर्वक संभालने में अहम भूमिका निभाई। अराइवल और डिपार्चर सेक्शन के अलग-अलग होने से भीड़ का दबाव कम हुआ और यात्रा सुविधाजनक बनी रही।

दोनों सेक्शन में उपलब्ध आठ-आठ गेट तथा विस्तृत वेटिंग एरिया यात्रियों के लिए वरदान साबित हुए। एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार, बढ़ते फुटफाल को देखते हुए अराइवल और डिपार्चर के गेट जरूरत के अनुसार खोले गए, जिसके कारण यात्रियों को लंबी कतारों या भीड़भाड़ की परेशानी नहीं उठानी पड़ी।