Heart Attack: कोरोना के बाद युवाओं में बढ़े हार्ट अटैक के मामले, ठंड में एक्स्ट्रा अलर्ट रहना होगा
पटना के महावीर वात्सल्य अस्पताल में स्वास्थ्य रक्षा पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। विशेषज्ञों ने ठंड में स्वास्थ्य जोखिमों से बचने की सलाह दी। कोरोना ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटना। महावीर वात्सल्य अस्पताल में “स्वास्थ्य रक्षा” विषय पर आयोजित सेमिनार में विशेषज्ञों ने ठंड के मौसम में बढ़ते स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी।
अस्पताल के निदेशक डॉ. राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद युवाओं में हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं, इसलिए ठंड के समय विशेष सर्तकता जरूरी है।
उन्होंने सूर्योदय के बाद ही व्यायाम करने, गर्म पानी पीने और विटामिन-डी की कमी दूर करने के लिए धूप लेने की सलाह दी।
शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रभात ने कहा कि अहले सुबह घर से निकलने से बचें और जरूरत पड़ने पर पूरा शरीर ढककर ही बाहर जाएं। हार्ट फेल्योर वाले मरीज चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार खानपान और नियमित जांच कराते रहें।
शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. विनय रंजन ने बताया कि ठंड में पांच साल से कम और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में सर्दी, खांसी, बुखार व निमोनिया के मामले बढ़ते हैं। हाल में उपलब्ध हुई निमोनिया वैक्सीन इससे बचाव में काफी प्रभावी साबित हो रही है।
फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. तारिक ने कहा कि बढ़ती उम्र में फिजियोथेरेपी कई समस्याओं के इलाज में सहायक है। गाइनी विशेषज्ञ डॉ. सपना झा ने गर्भवती महिलाओं को ठंड में विशेष देखभाल और नियमित चिकित्सकीय संपर्क बनाए रखने की सलाह दी।
दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. सपना ने बताया कि सुबह-शाम ब्रश करना और ओरल हाइजीन बनाए रखना न केवल दांतों, बल्कि हृदय स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। सेमिनार में मेडिसिन विभाग के डॉ. अमित कुमार सहित अन्य चिकित्सक भी उपस्थित थे।
