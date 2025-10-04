photo : बिहार में भारी बारिश का कहर: पटना में 10 फीट सड़क धंसी, दो गाड़ियां फंसीं

पटना में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मीठापुर सब्जी मंडी के पास 10 फीट सड़क धंसने से दो गाड़ियां फंस गईं। प्रशासन ने इलाके को घेरकर यातायात रोक दिया है और राहत कार्य जारी है। मौसम विभाग ने भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है।

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की राजधानी पटना में शनिवार सुबह से ही तेज बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। सुबह से ही पटना के आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, जिससे शहर में अंधेरा सा छा गया है। इसके बाद कई इलाकों में मूसलधार बारिश शुरू हो गई, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई है।

मीठापुर सब्जी मंडी के पास एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां 10 फीट सड़क अचानक धंस गई है। इस घटना में दो गाड़ियां उस धंसी हुई सड़क में फंस गई हैं। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके को घेर लिया है और यातायात को रोक दिया गया है। मौके पर राहत कार्य चल रहा है, ताकि फंसे हुए वाहनों को निकाला जा सके और आगे कोई बड़ा नुकसान न हो।

बिहार के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण पहले भी जनजीवन प्रभावित हुआ है, जिसमें जलजमाव, नदियों का उफान और वज्रपात की घटनाएं शामिल हैं। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पटना समेत कई इलाकों में वज्रपात का खतरा भी बताया गया है, जिससे लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे जलजमाव वाले क्षेत्रों से दूर रहें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। साथ ही, संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा गया है। पटना और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मौसम की स्थिति को देखते हुए एहतियात बरतनी चाहिए।