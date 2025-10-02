पटना में सिंदूर खेला के उल्लास के साथ मां दुर्गा को दी भावपूर्ण विदाई, चेहरे पर साफ दिखा उदासी
पटना सिटी में विजयादशमी के मौके पर गौरीशंकर कॉलोनी मारूफगंज मंडी और विवेकानंद कॉलोनी में मां दुर्गा की विशेष पूजा की गई। बंगाली समाज की महिलाओं ने सिंदूर अर्पित कर सुहाग की लंबी उम्र की कामना की और सिंदूर खेला का उल्लास मनाया। परंपरागत ढाक की थाप और उलुदेवा की ध्वनि से वातावरण भक्तिमय हो गया।
जागरण संवाददाता, पटना सिटी(पटना)। विजयादशमी के मौके पर गौरीशंकर कॉलोनी स्थित गुलजारबाग सांस्कृतिक परिषद बंगाली अखाड़ा, मारूफगंज मंडी श्री बड़ी देवी जी तथा विवेकानंद कॉलोनी के प्रांगण की छटा अलग ही दिखती है। विधि-विधान से विशेष पूजन के बाद मां का भव्य शृंगार किया गया। बंगाली समाज की महिलाओं ने मां को सिंदूर अर्पित कर सुहाग की लंबी उम्र की कामना किया।
लाल पाड़ की साड़ी, हाथों में पूजा की थाली और चेहरे पर सिंदूर का लेप। हर जुबां पर मां दुर्गा की महिमा को बखान करते बोल। बंगाली समाज की महिलाओं ने मां को सिंदूर अर्पित कर सुहाग की लंबी उम्र की कामना किया। इसके बाद सिंदूर खेला का उल्लास उमड़ पड़ा।
परंपरागत ढाक की थाप ने माहौल को और भक्तिमय बना दिया। महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर पर्व की खुशियां मनाई। सिंदूर से सराबोर महिलाओं ने मां के साथ सेल्फी भी खूब ली। इस दौरान महिलाओं के मुख से विशेष प्रकार की ध्वनि उलुदेवा निकली। शंख की ध्वनि से गुलजारबाग सांस्कृतिक परिषद का प्रागंण मां की भक्ति से सराबोर हो गया।
पश्चिम बंगाल की परंपरा सिंदूर खेला धूमधाम से मनाई गई। मां को विदाई की बेला आई मां से बिछड़ने का दर्द सिंदूर खेला के उल्लास में चमकते चेहरों पर झलकने लगा। मां को विदा करते हुए गुरुवार को महिलाओं की आंखें भर आई। बंगाली समाज की महिलाओं ने विसर्जन शोभायात्रा निकाली। विसर्जन शोभायात्रा गाजे-बाजे के साथ निकली। महिलाओं की टोली उलुदेवा करती हुई आगे बढ़ी। राजाघाट पहुंचकर विधि-विधान से विसर्जन किया गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।