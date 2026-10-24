गयाजी में 1670 एकड़ में बसेगी 'मैन्युफैक्चरिंग सिटी', आज से शुरू होगा जमीन आवंटन; CM लॉन्च करेंगे पोर्टल

राज्य ब्यूरो, पटना। गयाजी के डोभी में विकसित हो रहे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी (आईएमसी) के वेब पोर्टल का शुभारंभ शनिवार (24 अक्टूबर) को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। इसके साथ ही भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

देशभर में 14 स्थानों पर आईएमसी विकसित हो रहा, उनमें से एक आईएमसी गयाजी भी है। 1670 एकड़ परिक्षेत्र में इसका विकास हो रहा, जिसके लिए बिहार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी गयाजी लिमिटेड (बीआईएमसीजीएल) का गठन हुआ है। पोर्टल इसी के नाम से होगा।

शुक्रवार को प्रेस-वार्ता में उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने इसकी जानकारी दी। विभागीय सचिव कुंदन कुमार ने बताया कि इस परियोजना में विनिर्माण के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं एक ही जगह मिलेगी, जिससे यह एक औद्योगिक शहर के तौर पर विकसित होगा।

यहां प्रदूषण नियंत्रण के लिए साझा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) भी होगा। श्रेयसी ने बताया कि राज्य में उद्योग व निवेश के लिए इको-सिस्टम विकसित किया जा रहा है। वर्ष 2025 से अब तक निवेश के 1091 प्रस्ताव मिले हैं। इनके जरिये 121863 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है।अनुमान है कि इन औद्योगिक इकाइयों में 68807 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में एमएसएमई केंद्रों का उद्घाटन किया है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 के अंतर्गत पात्र निवेशकों को नि:शुल्क भूमि देने का प्रविधान है। नए सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल पर नौ विभागों की 62 सेवाएं उपलब्ध हैं।

इज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम-2026 और ज-नविश्वास अधिनियम-2026 के जरिये प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा रहा है। राज्य में निर्यात बढ़ाने के लिए राज्य और जिला निर्यात कार्ययोजनाएं तैयार हुई हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत 10 वर्किंग वुमेन हास्टल बनाए जा रहे हैं। निदेशक हस्तकरघा एवं रेशम डॉ. विद्या नंद सिंह और निदेशक एमएसएमई अमन समीर आदि प्रेस-वार्ता में उपस्थित रहे। 28 नए औद्योगिक क्षेत्र: बिहार में 94 औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुए हैं। यहां 32 लाख वर्ग फीट से अधिक में प्लग एंड प्ले के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 से अब तक 521 इकाइयों को 727.02 एकड़ भूमि आवंटित हुई है।

इनके जरिये 18380.25 करोड़ रुपये के निवेश और 49167 रोजगार के अवसरों का प्रस्ताव है। 25 जिलों में 28 स्थानों पर नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। लगभग 14600 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण होगा।