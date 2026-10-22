बिहार के 2996 स्कूलों में जल्द बनेंगे 16440 नए क्लासरूम, सीएम सम्राट चौधरी ने दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से गुरुवार को लोक सेवक आवास के संकल्प सभागार में शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग की बैठक की।

इस दौरान नवस्थापित 211 डिग्री महाविद्यालयों के स्थाई कैंपस के निर्माण को लेकर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। साथ ही मुख्यमंत्री ने 2,996 विद्यालय के नए भवन तथा उनमें कुल 16,440 कक्षाओं के निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

बैठक में शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रौशन ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से स्थाई कैंपस का डिजाइन प्लान, साईट प्लान, फ्लोर प्लान सहित निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन महाविद्यालयों के स्थायी कैंपस का निर्माण आधुनिक शैक्षणिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। प्रस्तावित नए डिग्री महाविद्यालयों में क्लास रूम, केमिस्ट्री लैब, लेक्चर थिएटर, साइंस ब्लॉक, कंप्यूटर लैब, जूलाजी लैब, आर्ट ब्लॉक, लाइब्रेरी ब्लॉक, किचेन तथा छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। 211 डिग्री कॉलेजों में पठन-पाठन शुरू मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि 15 जुलाई 2026 को एक साथ 211 डिग्री कॉलेजों में पठन-पाठन की शुरूआत करायी गयी है ताकि बच्चों को अपने ही प्रखंड में उच्च शिक्षा की सुविधा मिल सके।

गुणवत्तापूर्ण तथा उच्च शिक्षा के व्यापक विस्तार से युवाओं के उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। नवस्थापित 211 डिग्री महाविद्यालयों के स्थाई कैंपस का निर्माण जल्द से जल्द कराने हेतु कार्य करें। भविष्य को ध्यान में रखते हुए स्थाई कैंपस का मॉडर्न डिजाइन तैयार करें, इसमें जी 5 भवन के निर्माण का भी विकल्प रखें। सभी जिलों में स्थाई कैंपस के निर्माण हेतु भूमि के चयन में ऐसे स्थल को प्राथमिकता दी जाए, जहां प्रखंड मुख्यालय के नजदीक हो।