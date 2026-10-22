ग्लोबल होगा बिहार का टूरिज्म और छठ महापर्व, CM सम्राट ने IFS अधिकारियों को दिया ब्रांडिंग का टास्क

राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से गुरुवार को लोकसेवक आवास के संकल्प सभागार में बिहार मूल के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों ने मुलाकात की। इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से अपने कार्य अनुभव साझा करते हुए बिहार के पर्यटन स्थलों एवं राज्य के उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के सुझाव दिए।

मुख्यमंत्री ने बिहार मूल के सभी लोगों से अपील की कि वे अपनी कर्मभूमि के साथ-साथ जन्मभूमि के विकास में भी रुचि दिखाएं। उन्होंने कहा कि बिहार के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने और राज्य की सकारात्मक छवि को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में विदेश सेवा के अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

बिहार में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। गयाजी, सुल्तानगंज सहित राज्य के अनेक धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। बौद्ध सर्किट के विकास एवं इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है।

इन पर्यटन स्थलों की वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग करने में विदेश सेवा के अधिकारियों के अनुभव एवं संपर्क उपयोगी साबित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने छठ महापर्व का उल्लेख करते हुए कहा कि यह बिहार का सबसे बड़ा लोक आस्था का पर्व है। छठ के अवसर पर पटना सहित राज्य के विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। मुंगेर एवं औरंगाबाद के प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है।

उन्होंने कहा कि छठ महापर्व की देश-विदेश में व्यापक पहचान बनाने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि दुनिया के विभिन्न देशों से लोग इस अद्भुत सांस्कृतिक परंपरा को देखने व समझने बिहार आएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक परंपराओं, ऐतिहासिक स्थलों एवं स्थानीय उत्पादों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने से राज्य में पर्यटन, रोजगार व आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने विदेश सेवा के अधिकारियों को शाल एवं स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया।