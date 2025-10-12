Language
    पटना में अवैध पटाखा फैक्ट्री में छापा, 392 किलो विस्फोटक के साथ 4 गिरफ्तार

    By Ravi Shankar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 11:49 PM (IST)

    पटना पुलिस ने ऑपरेशन जश्न के तहत बिहटा के तारानगर गांव में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री पर छापा मारा। इस कार्रवाई में 392 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद की गई और चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। फैक्ट्री में अवैध रूप से पटाखे बनाने का काम चल रहा था। 

    पुलिस की गिरफ्त में चारों आरोपी। (जागरण)

    संवाद सूत्र, बिहटा। पटना पुलिस ने ऑपरेशन जश्न के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। बिहटा के आईआईटी अमहरा थाना क्षेत्र के तारानगर गांव में स्थित एक अवैध पटाखा फैक्ट्री पर छापेमारी की गई, जहां से पुलिस ने लगभग 392 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री के साथ चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

    इस फैक्ट्री में पटाखा निर्माण के नाम पर अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री तैयार की जा रही थी। गिरफ्तार आरोपितों में अरमान आलम (37 वर्ष), राजा (31 वर्ष), आकिब उर्फ अली ईमान (20 वर्ष) और सोनू आलम उर्फ प्याजू (35 वर्ष) शामिल हैं।

    थाना प्रभारी शिव शंकर सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि तारानगर गांव में अवैध पटाखा फैक्ट्री संचालित हो रही है।

    छापेमारी के दौरान पुलिस ने पोटास, गंधक, कोयला पाउडर, लकड़ी का ठेहा, पटाखा खोल, तैयार रील पटाखा, कॉटन धागा, कागज, सील, तितली पटाखा और गैस सिलेंडर समेत भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की।

    यह सामग्री अवैध पटाखा निर्माण और विस्फोटक तैयार करने में उपयोग की जा रही थी। यदि समय पर कार्रवाई नहीं की जाती, तो यह सामग्री किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती थी।

    सात वर्ष पूर्व, 2018 में इसी फैक्ट्री में पटाखा बनाने के दौरान एक भयंकर विस्फोट हुआ था, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे और मकान का एक हिस्सा भी ध्वस्त हो गया था।

    गिरफ्तार सोनू आलम उर्फ प्याजू और अरमान आलम के खिलाफ पूर्व में बिहटा थाना में गंभीर मामले दर्ज हैं।