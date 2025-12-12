आईआईटी पटना में चार दिवसीय टेक्नोलॉजी मीट की धूम, देश–दुनिया की दिग्गज कंपनियों ने दिखाया नवाचार में गहरी रुचि
आईआईटी पटना में चार दिवसीय टेक्नोलॉजी मीट का आयोजन किया गया, जिसमें देश और दुनिया की प्रमुख तकनीकी कंपनियों ने भाग लिया। इस आयोजन का मुख्य विषय 'रेज़ो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटना। आईआईटी पटना में आयोजित चार दिवसीय टेक्नोलॉजी मीट में देश और दुनिया की प्रमुख तकनीकी कंपनियों ने भाग लिया, जिसने संस्थान को नवाचार, अनुसंधान और उद्योग, अकादमिक सहयोग का प्रमुख मंच बना दिया है। इस टेक्नोफेस्ट में पाथवे, अरिस्टा नेटवर्क्स, एडोब, द्रोण एविएशन, स्टेमवाइब, जेनुइटी 10, इटरनल, इसरो वीएलएसआई, जियो हेल्थ, एबुलिएंट सिक्योरिटीज, एलएटी एयरोस्पेस, ऑब्जर्व एआई और क्यूट्रिनो जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों की उपस्थिति ने आयोजन के महत्व को और बढ़ा दिया।
सम्मेलन का मुख्य विषय 'रेज़ोनेटिंग कैस्केड' रखा गया है, जिसका उद्देश्य यह समझना है कि कैसे विचार, अनुसंधान और तकनीकी नवाचार एक व्यापक तकनीकी नेटवर्क में प्रसारित होकर वास्तविक दुनिया में प्रभाव पैदा करते हैं। यह विषय छात्रों को तकनीकी तरंगों की तरह नए विचारों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है।
इस आयोजन में कंप्यूटर विज्ञान, विद्युत अभियंत्रण, यांत्रिक अभियंत्रण, सिविल अभियंत्रण, रासायनिक अभियंत्रण, पदार्थ विज्ञान और अंतरिक्ष अभियंत्रण सहित कई अंतरविषयी क्षेत्रों के विद्यार्थी शामिल हैं। छात्र अपने–अपने क्षेत्रों में तैयार किए गए उन्नत तकनीकी प्रकल्प और समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं।
चार दिनों तक चलने वाली इस टेक्नोलॉजी मीट में विद्यार्थियों की टीमें सरकारी संस्थानों, अनुसंधान संगठनों और उद्योग साझेदारों द्वारा दिए गए वास्तविक समस्या–कथनों पर कार्य कर रही हैं।
ये समस्याएं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष प्रणाली, सतत विकास, स्मार्ट गतिशीलता, उन्नत पदार्थ, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, स्वास्थ्य अभियंत्रण और अन्य उभरती तकनीकों से जुड़ी हैं।
इन समस्या–कथनों का मुख्य उद्देश्य छात्रों को वास्तविक औद्योगिक अनुभव प्रदान करना है, ताकि वे उद्योग और अनुसंधान क्षेत्र से जुड़ी जटिल चुनौतियों का समाधान विकसित कर सकें।
इस दौरान छात्र न केवल व्यावहारिक अनुपयोग वाले अभियान्त्रिक प्रतिरूप (प्रोटोटाइप) तैयार करेंगे, बल्कि सामूहिक कार्यप्रणाली, डिज़ाइन थिंकिंग, नवाचार क्षमता और अनुसंधान कौशल को भी मजबूत करेंगे।
इस आयोजन से अनुसंधान सहयोग, प्रकाशन के अवसर और संभावित स्टार्टअप दिशा में नई संभावनाएं खुलने की उम्मीद है।
समग्र रूप से, आईआईटी पटना की यह टेक्नोलॉजी मीट छात्रों, शोधकर्ताओं और उद्योग जगत के बीच एक मजबूत सेतु का काम कर रही है, जो भविष्य की तकनीकी प्रगति की नींव साबित होगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।