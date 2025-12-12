आईआईटी पटना में चार दिवसीय टेक्नोलॉजी मीट की धूम, देश–दुनिया की दिग्गज कंपनियों ने दिखाया नवाचार में गहरी रुचि

जागरण संवाददाता, पटना। आईआईटी पटना में आयोजित चार दिवसीय टेक्नोलॉजी मीट में देश और दुनिया की प्रमुख तकनीकी कंपनियों ने भाग लिया, जिसने संस्थान को नवाचार, अनुसंधान और उद्योग, अकादमिक सहयोग का प्रमुख मंच बना दिया है। इस टेक्नोफेस्ट में पाथवे, अरिस्टा नेटवर्क्स, एडोब, द्रोण एविएशन, स्टेमवाइब, जेनुइटी 10, इटरनल, इसरो वीएलएसआई, जियो हेल्थ, एबुलिएंट सिक्योरिटीज, एलएटी एयरोस्पेस, ऑब्जर्व एआई और क्यूट्रिनो जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों की उपस्थिति ने आयोजन के महत्व को और बढ़ा दिया।

सम्मेलन का मुख्य विषय 'रेज़ोनेटिंग कैस्केड' रखा गया है, जिसका उद्देश्य यह समझना है कि कैसे विचार, अनुसंधान और तकनीकी नवाचार एक व्यापक तकनीकी नेटवर्क में प्रसारित होकर वास्तविक दुनिया में प्रभाव पैदा करते हैं। यह विषय छात्रों को तकनीकी तरंगों की तरह नए विचारों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है।

इस आयोजन में कंप्यूटर विज्ञान, विद्युत अभियंत्रण, यांत्रिक अभियंत्रण, सिविल अभियंत्रण, रासायनिक अभियंत्रण, पदार्थ विज्ञान और अंतरिक्ष अभियंत्रण सहित कई अंतरविषयी क्षेत्रों के विद्यार्थी शामिल हैं। छात्र अपने–अपने क्षेत्रों में तैयार किए गए उन्नत तकनीकी प्रकल्प और समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं।